充実の品 ラインアートXL1632REレッド サングラス/メガネ

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CHANEL 眼鏡用フレーム 新作テンプル皮使用ココマーク付ベージュ✖️ホワイトA
コンビネーションフロントです。
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No.2257+メガネ CITIZEN（ヴィサージュ）【度数入り込み価格】
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アセテート生地は美しいイタリアメーカー、
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マツケッリ製です。
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メタルカラーはシンプルな
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ブラック、ゴールド、ピンクゴールドだけで
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コーディネートしています。
新品未使用❣️リボンモチーフ付きサングラス
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材質
【ヴィンテージ】CHANEL サングラス ココマーク
フロント:チタン+アセテート
シャネル サングラス レア
テンプル:チタン+エクセレンスチタン
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モダン:CP
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鼻パッド:ニュクレル
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形状
試着のみ レイバン サングラス
フレーム:フルリム
グッチ GUCCI サングラス ベッコウ
レンズ:ボストン
BPJennie着用 ジェントルモンスター PAPAS 01
新品サングラス
レンズ幅49mm
BLANC 調光サングラス (シャンパン×クリア/ブラウン/F)
ブリッジ幅18mm
FACTORY900 RETRO RF-305
テンプル幅137mm
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レンズ天地幅36mm
【新品/匿名配送】フェンディ メガネ FF0236 茶色 アジアンフィット
◇ルイヴィトン◇LVグライド/スクエア/サングラス/Z1693E/ブランド
新品(展示品)になりますので
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ご理解いただける方のみのご購入
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お願いいたします
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その他、コメントにてご相談承ります
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お取り置き、金額、レンズなど
CHANEL カメリア ココマーク サングラス
※調整に関しては、ご郵送になるため
ジェントルモンスター GENTLE MONSTER HER01 サングラス
大変お手数ですが、お近くのメガネ店
CHANEL シャネル ココマーク サングラス メガネ
にてお願いいたします。
QM15 ルイヴィトン モノグラム サングラス Z0022E 58□15
シャネル・メガネフレーム新品 レンズ交換済み
23262 モンクレール ML0080 べっ甲柄/ダークガンメタル サングラス
No.2158+メガネ JVIMARY【度数入り込み価格】
おしゃれな女性に人気のコンビネーションフロントです。玉形の上部外側のネコ耳風アクセントがかわいい表情をつくります。アセテート生地は美しいイタリアメーカー、マツケッリ製です。メタルカラーはシンプルなブラック、ゴールド、ピンクゴールドだけでコーディネートしています。材質フロント:チタン+アセテートテンプル:チタン+エクセレンスチタンモダン:CP鼻パッド:ニュクレル形状フレーム:フルリムレンズ:ボストンレンズ幅49mmブリッジ幅18mmテンプル幅137mmレンズ天地幅36mm新品(展示品)になりますのでご理解いただける方のみのご購入お願いいたしますその他、コメントにてご相談承りますお取り置き、金額、レンズなど※調整に関しては、ご郵送になるため大変お手数ですが、お近くのメガネ店にてお願いいたします。