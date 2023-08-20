充実の品 ラインアートXL1632REレッド サングラス/メガネ

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材質

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フロント:チタン+アセテート

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テンプル:チタン+エクセレンスチタン

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形状

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フレーム:フルリム

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レンズ:ボストン

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レンズ幅49mm

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ブリッジ幅18mm

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

おしゃれな女性に人気のコンビネーションフロントです。玉形の上部外側のネコ耳風アクセントがかわいい表情をつくります。アセテート生地は美しいイタリアメーカー、マツケッリ製です。メタルカラーはシンプルなブラック、ゴールド、ピンクゴールドだけでコーディネートしています。材質フロント:チタン+アセテートテンプル:チタン+エクセレンスチタンモダン:CP鼻パッド:ニュクレル形状フレーム:フルリムレンズ:ボストンレンズ幅49mmブリッジ幅18mmテンプル幅137mmレンズ天地幅36mm新品(展示品)になりますのでご理解いただける方のみのご購入お願いいたしますその他、コメントにてご相談承りますお取り置き、金額、レンズなど※調整に関しては、ご郵送になるため大変お手数ですが、お近くのメガネ店にてお願いいたします。

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