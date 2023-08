即購入OK!すべての商品送料無料、基本24時間以内に匿名発送を手配します。

値下げ金額は商品によって異なりますので、まずはお気軽にコメントにてお問い合わせください。値下げ交渉大歓迎です!

【商品】

Vネックニットセーター

90s ポロベア

【ブランド】

ポロスポーツ ラルフローレン

PORO SPORTS RALPH LAUREN

【カラー】

アイボリー

オフホワイト

白

【表地】

コットン 100%

【生産国】

マレーシア

【状態】

年代ものとしては美品です。目立った傷や汚れなく、まだまだお使いいただけます。

【サイズ】

表記 S

(平置き採寸)

着丈 約57センチ

身幅 約49センチ

肩幅 約40センチ

袖丈 約57センチ

18時までにご購入いただければ可能な限り当日中に発送手配いたしますので、お急ぎの方へもオススメです。

☆注意事項

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方は

ご購入をお控え下さいますようお願い致します。

ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます。

ご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください。

プロフィールをご確認いただけたら幸いです。

アパレル関連の商品を幅広く取り扱っています。お求めやすい価格で多くの出品していますので、ぜひ出品一覧まで遊びにいらしてください。

#キサリン出品一覧

最後までご覧いただきありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルフローレンスポーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

