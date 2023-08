【お取り寄せ】 一般社団法人設立キット その他

一般社団法人設立キット

JOURNEY TO THE MAD BRAIN



TDIパーフェクトハーモニーCD『PCフォー随意筋』

押し入れにありました。

ドラマCD マンガ家シリーズ 全話セット 榎田尤利 福山潤 小西克幸 BLCD

家の者が会社設立か社団法人設立か

【未使用品】犬養孝 万葉集 CDベスト100巻

悩んでいたときに購入したとの

うたのプリンスさまっ♪ he★vens CD 鳳英二 直筆サイン

ことでした。

古今亭志ん朝県民ホール寄席CD

今は、主に行政書士や司法書士の方が

スピードラーニング 全巻 英語

ダウンロードで販売されているようです。

ユーキャン 昭和の演歌大全集 CD全12巻



Bloodstained: Ritual of the Night 特典

CDの内容

BLCDコレクション「それでも、やさしい恋をする」



COMIC STUDIO ILLUST STUDIO 3Dデータコレクション

一般社団法人設立

間の楔 DARK一EROGENOUS 吉原恵理子 [新品未開封]



一般社団法人設立キット

OCR用紙

オリンパス カメラ 骨董品

はじめに

【限定特価】花譜 ヰ世界情緒 春猿火 CIEL カバーライブアルバム 5点

一般社団法人設立フロー

16弾追加‼️ BLCD 男子高校生、はじめての CD 全シリーズ まとめ売り

一般社団法人設立基本事項記入フォーム

盗作 【初回限定盤】 書籍+カセットテープ付き

一般社団法人設立登記申請書

BLCD 愛の罠にはまれ 樋口美沙緒原作

印鑑届書

ポケモンマスターズEX サントラCD ポケマス 非売品

会計監査人就任承諾書

ペンライト 専用ページ

監事就任承諾書

ドラマCD「ヤリチン☆ビッチ部3」

書類作成マニュアル

CD 逆転検事 1 + 2 サウンドトラック

設立時社員の決議書

中村天風講演録 心身統一法入門編【CD】

設立時代表理事の決議書

鬱P CD-R

設立時代表理事選定決議書

Jindogg 1st 廃盤

代表理事就任承諾書

米朝十八番 2セット

定款作成マニュアル

石原裕次郎ゴールド.ディスク

定款認証の委任状

スピードラーニング韓国語 全32巻

定款例1簡略型

「クリミナーレ!R」Vol.1〜4+各巻アニメイト特典

定款例2小規模

たまのお歳暮95 VHS

定款例3小規模非営利

JOURNEY TO THE MAD BRAIN

定款例4中規模

TDIパーフェクトハーモニーCD『PCフォー随意筋』

定款例5大規模

ドラマCD マンガ家シリーズ 全話セット 榎田尤利 福山潤 小西克幸 BLCD

別紙

【未使用品】犬養孝 万葉集 CDベスト100巻

理事就任承諾書

うたのプリンスさまっ♪ he★vens CD 鳳英二 直筆サイン



古今亭志ん朝県民ホール寄席CD



スピードラーニング 全巻 英語

一般社団法人解散

ユーキャン 昭和の演歌大全集 CD全12巻



Bloodstained: Ritual of the Night 特典

一般社団法人解散登記申請書

BLCDコレクション「それでも、やさしい恋をする」

決算報告書

COMIC STUDIO ILLUST STUDIO 3Dデータコレクション

社員総会議事録

間の楔 DARK一EROGENOUS 吉原恵理子 [新品未開封]

清算結了登記申請書

一般社団法人設立キット

臨時社員総会議事録

オリンパス カメラ 骨董品



【限定特価】花譜 ヰ世界情緒 春猿火 CIEL カバーライブアルバム 5点

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

16弾追加‼️ BLCD 男子高校生、はじめての CD 全シリーズ まとめ売り

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則...

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

一般社団法人設立キット押し入れにありました。家の者が会社設立か社団法人設立か悩んでいたときに購入したとのことでした。今は、主に行政書士や司法書士の方がダウンロードで販売されているようです。CDの内容一般社団法人設立OCR用紙はじめに一般社団法人設立フロー一般社団法人設立基本事項記入フォーム一般社団法人設立登記申請書印鑑届書会計監査人就任承諾書監事就任承諾書書類作成マニュアル設立時社員の決議書設立時代表理事の決議書設立時代表理事選定決議書代表理事就任承諾書定款作成マニュアル定款認証の委任状定款例1簡略型定款例2小規模定款例3小規模非営利定款例4中規模定款例5大規模別紙理事就任承諾書一般社団法人解散一般社団法人解散登記申請書決算報告書社員総会議事録清算結了登記申請書臨時社員総会議事録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則...

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

盗作 【初回限定盤】 書籍+カセットテープ付き