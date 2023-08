#リリンワンピース

ご覧頂きましてありがとうございます(^^)

#リリン と申します。

ご購入者さまに満足がいくキレイな商品をお届け出来る様に、

ユーズド品のお洋服に関しましては全てクリーニングに出した状態のお品を、気持ち良くお届けさせて頂いておりますd(^_^o)

Fabulous Angela(ファビュラスアンジェラ)の セットアップです!

フレンチなジャンパースカートです^ ^

ブランドはフランスのデザイナーズブランド[オノレ]暖かく、タートルなどをインに合わせるとかわいいですよ。裏地付きですので、さらりときやすいです。

出品中の

#着回し抜群‼︎ユニクロブラウン✨ハイネックリブカットソー

と合わせて着てましたが、このセットで着ても可愛くておススメです。

上品でシルエットがとっても、すっきり細見えしてきれいです(o^^o)

◇状態◇

とっても気に入って購入しましたが、2回ほど着用後、クリーニングに出し一度も着ない状態で保管してました。

着ないのももったいないので、出品させて頂きます。

定価28,000円程で、購入いたしました。

目立つ汚れやダメージもございませんが、ユーズド品のため、ご理解頂ける方によろしくお願いいたします。

◇カラー◇

ベージュ

◯サイズ◯

フリーサイズ

総丈96センチ

身幅43センチ

ご質問などございましたら、お気軽にコメント下さいませ^_^

大幅なお値下げは致しかねますが、

多少のお値下げでしたら、承ります。

#ワンピース #オノレ #レディース #ジャンパースカート

#ニーム #サロペット #ワンピース

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ニーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

