【国内在庫】 MOTU M2 / オーディオインターフェイス DTM/DAW

昨年2022年12月に新品購入いたしました。

YAMAHA MUSIC SEQUENCEER QY100



KORG 【TR-Rack】 音源モジュール

自宅のみで使用しておりましたので、

monome norns サウンドコンピュータ

目につく傷などなく比較的外観は綺麗だと思います。

SONICWARE SmplTrek ポータブル・プロダクション・サンプラー



MOTU M2 / オーディオインターフェイス

付属品は画像の通りです。

【未使用品】Focusrite Scarlett 2i2 (3rd Gen)



Roland TR-727 Rhythm comporser（ジャンク品）



critter & guitari 5 moons ルーパー

M2

Expert Sleepers Disting EX モジュラーシンセ

MOTU

Akai MPC 2000xl用 CFドライブ ケーブルセット



steinberg UR22C 開封未使用

#MOTU

【美品】Steinberg USB3.0 オーディオインターフェイス UR44C

#M2

Native instruments 【Maschine JAM 】+ ケース付



サンプリングキーボードCASIO SK-8 ROM付

人気モデル/シリーズ...MOTU M2

MOTU M2 オーディオインターフェイス

種類...オーディオインターフェイス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

昨年2022年12月に新品購入いたしました。自宅のみで使用しておりましたので、目につく傷などなく比較的外観は綺麗だと思います。付属品は画像の通りです。M2MOTU#MOTU#M2人気モデル/シリーズ...MOTU M2種類...オーディオインターフェイス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FMR AUDIO RNC1773 ERoland TR-8Mutable Instruments Peaks