COMME des GARCONS HOMME ×New Balance BB550

カラー ホワイト

サイズ 27㎝

数回着用の極美ユーズドです。

特に目立ったキズや汚れなどのダメージはありません。

インソールはすぐに違うものに交換していますので未使用です。

箱などの付属品全てあります。

多少、箱に凹みが最初からありました。

ZOZOで購入した正規品です。

あくまでもUSEDですので神経質な方はご遠慮下さい。

1989 年に発表された、衝撃吸収性とクッション性を特徴とした

<ニューバランス>のバスケットボール競技用シューズ「PRIDE 550」を復刻した「BB550」。

<COMME des GARCONS HOMME>とのコラボレーションモデルでは、テイラードスーツからカジュアルスタイルまで幅広くコーディネート可能なブラックとホワイトの2 カラー展開です。

フォクシング(かかと部分)に配されたCdGH(COMME des GARCONS HOMME) ロゴや、

プレミアムなレザー素材をアッパーに使用してアップデートされた一足です。

下記、必ずお読み下さい。↓↓↓

商品到着後、すぐに受取評価をしていただくことを必ず守っていただける方のみご購入ください。

また、こちらの問いかけに一切返信、返答がないなど、まともにやり取りも出来ない人とのお取引きはしたくありませんのでご遠慮ください。

値下げ交渉には出来る限り応じますが、良識の範囲内で相談下さい。必ず希望額を提示してください。

返品はいっさい受付けておりません。

気になる点などは、購入前に必ずコメントにてご確認下さい。

取引時間の短縮の為、何卒よろしくお願い致します。

値下げ要求対応後、購入が遅いなど、レスポンスが悪い場合はこちらの独断で即価格を戻してコメント消させていただきます。

専用には対応しませんのでご了承下さいませ。

商品到着後は速やかに受取評価をしていただける方のみに購入していただきたいです。

宜しくお願い致します!

カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···本革

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

COMME des GARCONS HOMME ×New Balance BB550カラー ホワイトサイズ 27㎝数回着用の極美ユーズドです。特に目立ったキズや汚れなどのダメージはありません。インソールはすぐに違うものに交換していますので未使用です。箱などの付属品全てあります。多少、箱に凹みが最初からありました。ZOZOで購入した正規品です。あくまでもUSEDですので神経質な方はご遠慮下さい。1989 年に発表された、衝撃吸収性とクッション性を特徴とした<ニューバランス>のバスケットボール競技用シューズ「PRIDE 550」を復刻した「BB550」。<COMME des GARCONS HOMME>とのコラボレーションモデルでは、テイラードスーツからカジュアルスタイルまで幅広くコーディネート可能なブラックとホワイトの2 カラー展開です。フォクシング(かかと部分)に配されたCdGH(COMME des GARCONS HOMME) ロゴや、プレミアムなレザー素材をアッパーに使用してアップデートされた一足です。下記、必ずお読み下さい。↓↓↓商品到着後、すぐに受取評価をしていただくことを必ず守っていただける方のみご購入ください。また、こちらの問いかけに一切返信、返答がないなど、まともにやり取りも出来ない人とのお取引きはしたくありませんのでご遠慮ください。値下げ交渉には出来る限り応じますが、良識の範囲内で相談下さい。必ず希望額を提示してください。返品はいっさい受付けておりません。気になる点などは、購入前に必ずコメントにてご確認下さい。取引時間の短縮の為、何卒よろしくお願い致します。値下げ要求対応後、購入が遅いなど、レスポンスが悪い場合はこちらの独断で即価格を戻してコメント消させていただきます。専用には対応しませんのでご了承下さいませ。商品到着後は速やかに受取評価をしていただける方のみに購入していただきたいです。宜しくお願い致します!カラー···ホワイトスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···本革柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

