カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

1度だけ試着しました。

ボディーと袖に贅沢にあしらったフリルがポイントの

ボウタイブラウス。

軽い糸使いのアムンゼンながら

透けにくく、ボリューム感のある柔らかな定番素材を使用。

大変複雑な縫製の手の込んだドラマティックなブラウスです。

オケージョンにもお薦め。

コンビネゾンやオーバーオールのインナーとしてのコーディネートもお薦め。

ご自宅でお洗濯可能。

36/ 着丈/64 肩幅/35 バスト/94

定価59400円

素材

本体/POLYESTER 100%

リボン/RAYON 100%

日本製

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨーコチャン 商品の状態 未使用に近い

