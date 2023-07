☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

SS23 SOPHNET. 久米繊維謹製 SCORPION TEE 新品未使用

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています。

お気に入りの1枚を探してみてくださいね!

#古着屋あっと

コラボ をはじめ、ビッグシルエット や ビッグサイズ など メンズライク にオススメな 半袖 tシャツ や ポロシャツ を メンズ から レディース まで揃えております!

購入先:鑑定済みブランドリユース店

▪️ブランド▪️

オフホワイト

▪️サイズ表記▪️

Lサイズ

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈70

・身幅54

・肩幅46

・袖丈23

▪️カラー▪️

黒 / ブラック

▪️素材▪️

綿

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

こちらにもオススメ商品を大量出品中です

#古着屋あっと

7631

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

