最も完璧な Daco様♡専用 植物/観葉植物

◆商品の内容◆

スモークツリー ホワイト 大苗

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オリーブ アルベキナ 78 樹高1.6m位 オリーブの木 シンボルツリー 常緑樹

Daco様♡専用です。

最終値下げ アガベ チタノタ EU 中株

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i419多肉植物アガベ チタノタ 南覇王 5株



天然 糸魚川真柏 山木 最最終値下げ！！！！！！

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Daco様♡専用



優良血統 発根済 ラフィドフォラ テトラスペルマ パラゴン 姫モンステラ 斑入り

［B-018］星空（スターライト） 1,650

ストレリチア レギネ 華付き 陶器鉢 植え込み発送

［B-009］ニューボア ２株＋チビ苗セット 5,370

希少☆一期一会イチゴイチエ薔薇苗大苗バラ6寸

［B-008］ニューボア ２株セット 5,370

週末セール‼︎ ビカクシダ『ウィリンキー』子株多数付き ※送料込み

［A-119］キスミー 2,330

ボリューム◎ ドラセナ コンシンネ 観葉植物 室内 8号 高さ120㎝

［A-205］ドニー 群生 2,650

✳️超大株❗️コルジリネ レッドスター 多頭✳️

［B-103］ハピネス 群生 7,650

植木鉢 リメイク鉢 ティーカップフラワー＆バタフライ

おまとめ割 -250

斑入りドワーフナムワ バナナ苗 鉢ごと発送



斑入り モンステラ デリシオーサ

合計 24,770円

アガベ プロトアメリカーナ リュウゼツラン アメリカーナ 2

※速達代金込み

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

◆商品の内容◆✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼Daco様♡専用です。✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼ご確認をお願いいたします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)［B-018］星空（スターライト） 1,650［B-009］ニューボア ２株＋チビ苗セット 5,370［B-008］ニューボア ２株セット 5,370［A-119］キスミー 2,330［A-205］ドニー 群生 2,650［B-103］ハピネス 群生 7,650おまとめ割 -250合計 24,770円※速達代金込み

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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