【まとめ買い】 Adrer ライダースジャケット Sサイズ ライダースジャケット

何度か着用しました

■アイテム概要

ビッグサイズ 本革 ライダースジャケット UKタイプ ロンジャン レザー 牛革

・2021A/W

ADRERが最も推したいアウター2種の中の1つ

ライダースジャケットの登場。

・最上級のシンセティックレザーをビッグシルエットでふんだんに使用。

■素材

・表地 : シンセティックレザー100%

数多の生地から選抜した、

最高級のシンセティックレザーを使用。

高級感抜群の艶のある表面感。

しっかりとした分厚さで、シワにもなりにくく滑らかな風合で着心地も抜群。

⠀

・裏地: ポリエステル100%

⠀

重ね着・脱着しやすい肌触りの良い

抜群の着心地です。

⠀

・まるでおろしたて磨きたてのラムレザーライダースのような仕上がり。着心地だけでなく、耐久性は抜群

化学繊維ならではのリアルレザーでは補えないイージーケアが魅力です。

⠀⠀

■シルエット・デザイン

・最も王道なアメリカンタイプのダブルライダースをベースに使用。ガンフラップを両肩に、ヨークなど旬なディテールと現代風のデザインをmix

そしてオーバーサイズで仕上げたことで現代風のモードなデザインに。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アドラー 商品の状態 未使用に近い

