●日本正規品● ★[ザノースフェイス] リュック/バックパック ROAMER DAY リュック/バックパック

[ザノースフェイス] リュック/バックパック ROAMER DAY ローマーデイ NM82060 ユニセックス外装素材

本体/840Dナイロン、部分/牛革

クロージャータイプ

ファスナー

原産国

ベトナム

この商品について

PCや書類を収納しやすい専用コンパートメント/大きく開き収納しやすいメインコンパートメント/小物類の収納に便利なセカンドコンパートメント/セカンドポケット上部はジッパーつきメッシュポケット

自立しやすいセルフスタンディング構造/取り外し可能なキークリップ/牛革のトップグラブハンドル/リフレクティブライン/サイドボトルポケット

寸法;H50×W32×D19cm

Capacity;24.5L

weight;約1,410g

説明

商品紹介

ツールの仕分けに便利なオーガナイザー機能を備えた、デイリーユースで活躍する24.5L容量のプレミアムアーバンコミューターパックです。U字型ジッパーで大きく開くメインコンパートメントには、15インチまでのPCや書類の専用ポケットに加え、ガジェット類用のフリースライニングポケットと、取り外し可能なキーループを装備。フロントには、小物類の収納に便利なセカンドコンパートメントを配し、自立しやすいセルフスタンディング構造を採用しています。サイドにはボトルポケットを配し、トップのグラブハンドルにはしなやかな天然牛革を使用。夜間の視認性を高めるリフレクトラインは、切り替えを利用した違和感のないすっきりとしたデザインに仕上げています。

新品未使用ですが、自宅保管を御理解よろしくお願いいたします。傷など細かい見落としなどもあるかもしれません。完璧を求められる方はご遠慮下さいませ。

発送の際は1日から2日と書いておりますが小さい子供がおりますので返答

することもございますのでご理解くださいませ(((o(*゜▽゜*)o)))♡

特に土日祝の発送は厳しいのでよろしくお願いいたします。

最近LAWSONからゆうゆうを出す際に、複数で受付を申し込むと誤送されてしまうことが何度かありましたので、できるだけ郵便局より発送いたします。発送はゆうゆうメルカリ便に設定しておりますが、発送時間発送。場所によってらくらくメルカリ便にて発送する場合もございますので、ご了承よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

