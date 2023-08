●定価

¥40,700

●サイズ

0(着丈68cm 裄丈82cm 胸囲108cm)

※他サイト参照

※多少の誤差はご了承ください。

●色

ブラック

●素材

画像参照

●状態

7/10 (着用回数 20回程度)

裏地、袖先など、多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れはございません。古着にご理解のある方のみご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アンドワンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

