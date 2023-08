ご覧頂きまして、ありがとうございます。

プリーツプリーズ イッセイミヤケ ロングコート/レトロ

定価78000円(税抜)

ハイクのダブルメルトン素材でとても暖かなロングコートです♪

ロングのピーコートは希少なモデルで、さらにベージュはさらにさらに希少のため、被ることはほぼないと思います。

綺麗めなシルエットで、ボタンにもロゴが刻印されており細やかなディティールが一目惚れする一品です♪

■商品

【希少】HYKE ハイク ウール ダブルメルトン ロングコート ベージュ ピーコート

146

■サイズ

タグ表記 (一般のサイズに該当)

肩幅 : 約 39cm

袖丈(ゆき丈) : 約 60cm

身幅 : 約 48cm

着丈 : 約 114cm

詳しくは実寸を参考にお手持ちの洋服と比べてみていただけると幸いです

平置き実寸、自身で採寸しているため、若干の誤差はご了承ください。

■カラー

ベージュ 茶

■素材

ウール100%

■状態

全体的に綺麗な状態で、まだまだご着用頂けます♪ ポケットに僅かにスレございますが、他に気になるダメージはなく、目立った擦れ・汚れのない綺麗なお品です。

⭐︎専用の高温、高圧のスチームアイロンにて除菌、防臭、しわ取りしております。出来るだけ、綺麗な状態でお使くよう、配慮しております♪

■類似商品

◾️購入場所

大手ブランド専門SHOP

真贋鑑定済み

■配送

簡易包装にて丁寧に梱包いたします。

1~2日ほどで発送させていただきます。

スピード発想を心がけておりますが、都合上送れる場合はご連絡させていただきます。

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

他にもレディースアパレル、

MACKINTOSH PHILOSOPHY 、DRAWER、Max Mara、

INED、IENA、HYKEなど多数出品中です(o^^o)

↓↓↓

#forestお洋服

宜しければご覧下さいませ♡

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

