スピッツ30周年の際に限定販売されたジャケットTシャツです。

新品未使用ですが、保存時のたたみじわなどはありますのでご了承ください。

サイズ L

必ずプロフィールを参照のうえ購入してください。

購入いただいた際は、同意いただけたものとして取引いたします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

