送料無料 ORIGINALS ADIDAS 05SS -G/Y TT Europa ジャージ

アディダス オリジナルスのトラックジャケットです。

2005年春夏モデル

70年代の復刻となるヨーロッパトラックトップは、ハイネックになる大きめのレトロな襟と、

ブラジル、ジャマイカあたりの南国テイストをイメージさせる鮮やかなカラーリングが特徴。

しわになりにくい弾力性のあるピケ素材で耐摩耗性に優れ、抜群の着心地です。

大きめのフロッキートレフォイルもポイント。

ポケットの無いすっきりめのシルエットで、男女問わず着用いただけます。

<カラー>

グリーン/グリーン

<素材>

コットン55%、ポリエステル45%

<サイズ>

L

参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がジャストサイズで着用できます。

※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。

<実寸サイズ>

・肩幅 約47cm

・身幅 約52cm

・着丈 約65cm

・袖丈 約64cm

<コンディション>

目立った汚れやダメージはなく状態良好です。

※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。

ジャージ上

ブルゾン

トラックジャケット

トラックトップ

トレフォイルロゴ

スリーストライプ

ネオンカラー

レアカラー

黄色

緑

メンズ

レディース

ユニセックス

Nike

Stussy

Carhartt

Fred Perry

ブラジル

ジャマイカ

80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。

その他同系統のアイテムを毎日更新中!

フォローお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アディダス オリジナルスのトラックジャケットです。2005年春夏モデル70年代の復刻となるヨーロッパトラックトップは、ハイネックになる大きめのレトロな襟と、ブラジル、ジャマイカあたりの南国テイストをイメージさせる鮮やかなカラーリングが特徴。しわになりにくい弾力性のあるピケ素材で耐摩耗性に優れ、抜群の着心地です。大きめのフロッキートレフォイルもポイント。ポケットの無いすっきりめのシルエットで、男女問わず着用いただけます。<カラー>グリーン/グリーン<素材>コットン55%、ポリエステル45%<サイズ>L参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がジャストサイズで着用できます。※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。 <実寸サイズ>・肩幅 約47cm・身幅 約52cm・着丈 約65cm・袖丈 約64cm<コンディション> 目立った汚れやダメージはなく状態良好です。※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。

