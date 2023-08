ご覧頂き、ありがとうございます。

在庫確認のため、ご購入前に一度コメントを頂けると助かります。

即購入の場合はごく稀にですが在庫切れでキャンセルさせて頂く可能性がありますので、予めご了承をお願い致します。

また、よくある質問などについてプロフに記載しておりますので、質問をされる前には必ずご一読下さい。(商品説明やプロフに既に記載している事項についてのご質問には返信致しません。)

【商品の状態】

外観 - 一部箇所にアタリや文字消えなど使用感・経年感はありますが、その他歪みや割れ、破損などの重大なダメージは無く概ね良好な状態です。臭いやベタつきもありません。

光学 - チリや埃の混入はありますが、カビ、クモリ、バルサム切れ、目立つコーティングダメージなどは無くクリアーです。

動作 - AF確認致しました。ズーム、ヘリコイドはスムーズに回り、絞り羽根も油染みや粘りなど無く動作します。

付属品は画像にある物が全てです。

防湿庫にて保管しております。

小さな瑕疵でも伝えられるよう出来る限り記載しておりますが、必ず画像でご確認下さい。

基本的にレンズは目視での状態確認と手動での簡単な動作確認や短時間のAF確認、フィルムカメラはフィルムを入れずに行う空シャッター、デジカメはシャッター後エラー表示などが出ない事を確かめる程度の簡易動作確認です。各種精度の確認や全ての操作など細かい動作確認は行なっていない事や、通常使用において検品時と同様の動作を保証するものではない事をご理解の上でのご購入をお願い致します。

マウントはメルカリの仕様で選択肢が少なく、違うマウントを選択している場合があります(Canon FDマウントが選べないためEFマウントを選択など)ので、商品名のマウントを正として下さい。

専用はお作りできますが、取り置きは行っておりません。

基本的に専用作成から24時間以内のご購入と購入手続き後24時間以内のお支払いをお願いしております。

【郵送】

破損の無いようプチプチなどで保護し、宅急便(らくらくメルカリ便)等での発送を予定しております。

a320

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

