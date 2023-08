■ブランド・メーカー:Orobianco✖️SAC'SBAR

■ブランド・メーカー:Orobianco✖️SAC'SBARリュックバック バックパック 2way ハンドバック定番 大人気 メンズ レディース ユニセックスA4収納 通勤 ビジネスバック ブラック レザー ナイロン 本革 シルバーロゴ コラボ 限定品レアモデル 完売品■付属品 なし■詳細サイズ横幅:約32縦幅:約38奥行:約10※素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください☘️★カラー・柄 ブラック※光の当たり具合やご使用のモニターによって多少の違いがある場合がございます。★素材 本革✖️ナイロン★状態使用感少なめ美品目立つ傷や汚れなし※シルバーロゴに多少のスレあり※写真8枚目内側の底の部分が黒く見えますが汚れではありません。写真にてご判断下さい..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。. .。.❤️⚠️超注意点⚠️❤️※トラブル回避の為、神経質な方の購入はお控え下さい※新品表記以外は全て中古品ですので完璧をお求めの方は新品購入をおすすめ致します(*^^*)商品の状態に関して考え方や見え方は個々様々になりますので何卒ご理解の程宜しくお願い致します!※何かありましたら評価前にご連絡ください。評価後はいかなる対応もできかねます。《注意事項》※こちらの商品は大手ブランド卸店、質屋、古物市場、大手リユースショップにて購入したものです。※日本流通自主管理協会加盟店(AACD)※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆※検品はしておりますが小さい汚れや破損等見落としがある場合もございます。ご理解いただける方のみご購入お願いいたします(*^^*)・ご購入いただいた後にこちらの都合で日本郵便⇄ヤマト運輸の変更が生じる場合がございます。※いずれの場合も匿名のメルカリ便での発送となります。・発送の際は簡易包装での対応となります。・イメージと違った、サイズが合わなかった等の購入者様都合での返品は受け付けておりません。・ご不明な点ございましたらお気軽にコメントくださいませ・:*+.\(( °ω° ))/.:+《最後に》⚠️購入前にプロフィールを必ず一読お願い致します⚠️・即購入OKです!・他にも多数出品しております!複数商品のまとめ買い大歓迎ヾ(╹◡╹)ノ"

商品の情報 ブランド オロビアンコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

