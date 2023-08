★読んだ方だけお得なプロフィールをぜひご覧になってください!★

ドリスヴァンノッテンのTシャツです。

2018年秋冬モデル

アーティストRobert Beattyのグラフィックアートを使用したオーバーサイズのクルーネックTシャツ。

Robert Beattyはケンタッキー州・レキシントンを拠点に活動するアーティスト・ミュージシャン。

クラシックロックアルバムに見られるようなどこか懐かしさを感じさせるモチーフを、現代的に再解釈しアップデートした作風で世界中から注目を集めています。

その作品は多くのアーティストを魅了し、Tame ImpalaやPeaking Lights・Oneohtrix Point Never・Drugdealer・Thee Oh Seesといったバンドのアルバムアートを手掛け、コレクションブランドのデザインにも落とし込まれています。

made in Turkey

私のドリスヴァンノッテン出品一覧です

#2casaのdriesvannoten

<カラー>

ブラック

<素材>

コットン100%

<サイズ>

S

かなり大きめのつくりのため、実寸はXLぐらいです。

参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性が着てかなりゆったりめです。

男女問わず着用いただけます。

※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。

<実寸サイズ>

・肩幅 約60cm

・身幅 約60cm

・着丈 約74cm

・袖丈 約25cm

<コンディション>

目立った汚れはなく状態良好です。

※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。

RAF SIMONS

ラフシモンズ

Undercover

アンダーカバー

MARNI

PRADA

Acne Studios

オーバーサイズ

ビッグシルエット

メンズ

レディース

ユニセックス

半袖

Tシャツ

黒

クルーネック

80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。

その他同系統のアイテムを毎日更新中!

フォローお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

