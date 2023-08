※以下の説明文をよくお読み頂き、ご検討下さいませ。

2021年10月頃発売されたばかりの新作です。

タグ・ホイヤー カレラ キャリバー5 ディデイト

WBN2010.BA0640 文字盤ブラック

直径41ミリ

厚み12.3ミリ

防水性100m

素材 ステンレススチール

バンド H型のステンレススチール製ブレスレット

ダブルセーフティプッシュボタン付きフォールディングバックル

ムーブメント キャリバー5自動巻き

パワーリザーブ 38時間

2021年12月に購入したばかりで、数回だけ使用したのみとなっております。

艶あり部分にごく僅かな小傷がありますが、ほぼ目立ちません。

状態はとても良いです。

新しく受け継いでいただける方を探しております。

※注意事項

中古品という認識でご検討お願い致します。

返品は不可となります。ご了承くださいますようお願い致します。

神経質な方は、ご遠慮下さい。

商品の情報 ブランド タグホイヤー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

