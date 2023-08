数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

#古着屋dropOut

こちらから商品をご覧いただけます。

フォロー割や複数購入の場合のお値引きもやっております。

プロフィールのご確認お願い致します

掲載画像は部屋が暗いため1枚目のみ画像の明るさを加工しております。

実際のお色と近しいものは2枚目以降になりますので、あらかじめご了承くださいませ

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。

○商品説明

こちらは言わずと知れた人気ブランド【Paul Smith】です。

AACD加盟店購入、鑑定済みの正規品でございます。

ラムレザーのような柔らかさの牛革レザー使用

薄手で真夏以外オールシーズン着用可能です。

PS刻印YKKジッパー使用

肩にはアクションプリーツが施されているため、着心地に窮屈感がありません。

◯カラー

ブラック

◯コンディション

中古品ですので多少の使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだご愛用いただけます。

画像の追加をご希望の方はお気軽に仰ってください。

◯サイズ実寸

肩幅49.5センチ

身幅53.5センチ

袖丈59センチ

着丈61.5センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。

仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。

他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。

ぜひご覧くださいませ

#古着屋dropOutポールスミス

#古着屋dropOutアウター

213120911660212

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

