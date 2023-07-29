【在庫一掃】 【超レア】MOKI ATS-34 ぶどう【ナイフ】 その他

【超レア】MOKI ATS-34 ぶどう【ナイフ】

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絶版MOKIナイフです。

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33年前の製品で、今ではほぼ入手不可能な製品です。

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非常に珍しいぶどう柄で保存状態も良好です。

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ナイフ本体は折り畳み時95mm、全長164mmです。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【超レア】MOKI ATS-34 ぶどう【ナイフ】絶版MOKIナイフです。33年前の製品で、今ではほぼ入手不可能な製品です。非常に珍しいぶどう柄で保存状態も良好です。ナイフ本体は折り畳み時95mm、全長164mmです。製品付属のケース付き安心のメルカリ配送でお送りします！ご購入希望者様はコメントいただけますと幸いです。もちろん、即購入も可能でございます。#ナイフ#モキ#MOKI#レア#希少品

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