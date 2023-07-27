完璧 18金 K18 ダイヤ付 デザインリング レディース 2.7g 10号 Z629 リング

【商品説明】

エレガント！k18 Pt900 デザイン ダイヤ リング 7.24g M719



NOJESS◆K10YG*5号*ローズクォーツピンキーリング*ノジェス

カラー：ゴールドカラー

【ku.mm様専用】ショーメ ビーマイラブ リングK18YG 10号

材質 ：K18

新品✨0.10ctダイヤモンド Pt900フリーサイズ形状記憶リング

重量 ：約2.7g

新品同 定価59万 ギャラ完備 カルティエ バレリーナ ダイヤ プラチナ リング

号数 ：約10号

ワンワンうーたんさま専用 カラットリング

内径 ：約15.9㎜

極美品 ＊PT900&K18高品質 ダイヤリング✳ 計0.5CT 新品仕上げ

縦幅 ：約9.7㎜～1.9㎜

レディース リング GUCCI gucci 指輪



しのか＊＊様専用

バフ研磨のみ行っております。

No2480 A貨 天然 氷種 翡翠 ヒスイ 本ヒスイ ダイヤモンドリング

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

新品同様 カルティエ Pt950 ウェディングリング #45 新品仕上げ済み

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

カルティエ 指輪 リング 8.5号モノストーン ダイヤ K18 D9721



ターコイズ リング 18k 最終値下げ

小傷がございます。

ノグチビジュー リング グレーダイヤ ８号

目立つ大きな傷はございません。

ゴールド リング 指輪 英国 レディース ブルートパーズ ビンテージ J60



ルビー ペンダントトップ

基本はネコポス発送でございます。

⭐︎【高級】トルマリン リング k18 3.58g

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

エメラルド ダイヤモンド リング K18YG

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

イヴサンローラン リング K18 YG 750 ヴィンテージ ロゴ 12号 指輪



PT900アクアマリン ダイヤ リング 5.7g

質屋が購入

アガット パール&ダイヤモンドリング



A5607 ジャスティンデイビス マイラブ リング クラウン ローズ 約13号



TIFFANY ティファニー エレメント 1837 リング 14.5号 極美品

#K18

ルビー ダイヤモンド 18金 指輪 天然石 K18 ダイアモンド

#18金

ようちん様専用 ディオール リング ヴィンテージ ダイヤ Pt950 750レア

#750

Dior ディオール ラインストーン ロゴ リング

#指輪

Justin Davis

#ゴールド

ete K10YG レイヤード ツイスト リング

#gold

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約2.7g号数 ：約10号内径 ：約15.9㎜縦幅 ：約9.7㎜～1.9㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。小傷がございます。目立つ大きな傷はございません。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【未使用品】オーダーメイド☆ミッキーミニーのエンゲージリング(E6-140)K18リング ダイヤ ルビー 約10号 750 18金指輪8 ハワイアンリング サージカルステンレスリングまとめてセット ハワイアン美品 BVLGARI ブルガリブルガリ リングk18 翡翠指輪 重さ2.6g 送料込み0529K18 プラチナpt900 リング サファイア ダイヤ 14号 5.45 g【新品仕上げ済】俄 ダイヤリング ことほぎ ラージ 11号【11178】ティファニー ダイヤモンドリング