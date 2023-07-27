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商品の説明
【商品説明】
エレガント！k18 Pt900 デザイン ダイヤ リング 7.24g M719
NOJESS◆K10YG*5号*ローズクォーツピンキーリング*ノジェス
カラー：ゴールドカラー
【ku.mm様専用】ショーメ ビーマイラブ リングK18YG 10号
材質 ：K18
新品✨0.10ctダイヤモンド Pt900フリーサイズ形状記憶リング
重量 ：約2.7g
新品同 定価59万 ギャラ完備 カルティエ バレリーナ ダイヤ プラチナ リング
号数 ：約10号
ワンワンうーたんさま専用 カラットリング
内径 ：約15.9㎜
極美品 ＊PT900&K18高品質 ダイヤリング✳ 計0.5CT 新品仕上げ
縦幅 ：約9.7㎜～1.9㎜
レディース リング GUCCI gucci 指輪
しのか＊＊様専用
バフ研磨のみ行っております。
No2480 A貨 天然 氷種 翡翠 ヒスイ 本ヒスイ ダイヤモンドリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
新品同様 カルティエ Pt950 ウェディングリング #45 新品仕上げ済み
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
カルティエ 指輪 リング 8.5号モノストーン ダイヤ K18 D9721
ターコイズ リング 18k 最終値下げ
小傷がございます。
ノグチビジュー リング グレーダイヤ ８号
目立つ大きな傷はございません。
ゴールド リング 指輪 英国 レディース ブルートパーズ ビンテージ J60
ルビー ペンダントトップ
基本はネコポス発送でございます。
⭐︎【高級】トルマリン リング k18 3.58g
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
エメラルド ダイヤモンド リング K18YG
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
イヴサンローラン リング K18 YG 750 ヴィンテージ ロゴ 12号 指輪
PT900アクアマリン ダイヤ リング 5.7g
質屋が購入
アガット パール&ダイヤモンドリング
A5607 ジャスティンデイビス マイラブ リング クラウン ローズ 約13号
TIFFANY ティファニー エレメント 1837 リング 14.5号 極美品
#K18
ルビー ダイヤモンド 18金 指輪 天然石 K18 ダイアモンド
#18金
ようちん様専用 ディオール リング ヴィンテージ ダイヤ Pt950 750レア
#750
Dior ディオール ラインストーン ロゴ リング
#指輪
Justin Davis
#ゴールド
ete K10YG レイヤード ツイスト リング
#gold
【未使用品】オーダーメイド☆ミッキーミニーのエンゲージリング
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
(E6-140)K18リング ダイヤ ルビー 約10号 750 18金指輪
8 ハワイアンリング サージカルステンレスリングまとめてセット ハワイアン
美品 BVLGARI ブルガリブルガリ リング
k18 翡翠指輪 重さ2.6g 送料込み0529
K18 プラチナpt900 リング サファイア ダイヤ 14号 5.45 g
【新品仕上げ済】俄 ダイヤリング ことほぎ ラージ 11号【11178】
ティファニー ダイヤモンドリング
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約2.7g号数 ：約10号内径 ：約15.9㎜縦幅 ：約9.7㎜～1.9㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。小傷がございます。目立つ大きな傷はございません。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
完璧 18金 K18 ダイヤ付 デザインリング レディース 2.7g 10号 Z629 リング
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完璧 18金 K18 ダイヤ付 デザインリング レディース 2.7g 10号 Z629 リング
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(税込) 送料込み
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12
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アクセサリー
リング
18金 K18 ダイヤ付 デザインリング レディース 2.7g 10号 Z629
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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出品者
414da5cc4
67
本人確認済
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コメント (12)
完璧 18金 K18 ダイヤ付 デザインリング レディース 2.7g 10号 Z629 リング
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