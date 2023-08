【驚きの価格が実現！】 ☆希少☆田臥勇太　能代工業時代　サイン ミュージシャン

田臥さん、能代工業時代の直筆サインです❗

(1997年、高校2年生 背番号8)

レアものです♪

☆1997年、第10回能代カップで、直接お話をして、書いていただいた直筆サインです。

(能代工業バスケ部に知り合いが居たので…)

田臥勇太さんは、サインを時代でかなり変えているようで、今のようにサイン会なども無かったので、能代工業時代の直筆サインは殆ど出ていないように思います。

高校3大タイトル

・インターハイ

・国体

・WC(全国高校選抜)

1996、1997、1998年

3年連続!3冠!

史上初の9冠!!達成!!

サインをいただいた1997年は、

能代工業の歴史の中でも、

史上最強!と言われた時代です。

能代工業高校は、マンガ『スラムダンク』で、山王工業のモデルと言われています。

大切にしすぎて…飾らずに、色紙を買った時の袋に入れて保管していたので、黄ばみなどは殆どありません。

サインの下の部分に、2箇所指の跡っぽいのがあります。(写真3)

はっきりはしませんが、試合のすぐ後にサインを頂いたので、指の跡がついたのかもしれません。(サインを書いていただいた時以外は、触らず、綺麗に保管していたので)

確実にご本人の跡かは分かりません。

裏側(写真4)少しシワが入っています。何度も写真をとりましたが、浅いシワなのでうまく写りませんでした

ずっと大切にしてきましたが、飾る場所が無い為、もしコレクションしたい方が居たら。と出品しました。

高めの値段ですが、貴重なものですし、大切にしてきたものですので、何卒よろしくお願いいたします。大切にしてくださる方で、お願いいたします。

#田臥勇太

#バスケットボール

#日本人初NBAプレイヤー

#能代工業高校

#能代カップ

#スラムダンク

#リンク栃木ブレックス

#山王工業

#少年マンガ

#値引き

#希少

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

