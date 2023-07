「ご購入頂く前に必ずプロフィールを読んでからコメント下さい。」

ダイの大冒険 クロスブレイド マイ勇者カード



スラムダンク カードダスマスターズ 三井 宮城 仙道 藤真 桜木 陵南 翔陽

こちらの商品はドリームリーグ、ピッピCHR(リーリエ)のプロモカード1枚のみです。

ワンピース カード 赤デッキ構築用パーツ︎‼︎



ラブ&ベリー トランプカード スペード

素人目線ですが、白かけなどは見られません。

ワンピースカード 頂上決戦 強大な敵 未開封boxテープ付き

(5枚目の左端画像に若干見えるのは写真の際に映り込んでしまった微細な埃です)

topps f1 Max Verstappen マックス・フェルスタッペン



ONE PIECE カードゲーム ROMANCE DAWN 2BOX

入手時からスリーブにて保管してました。

新品未開封1カートン ワンピース 【OP-02】頂上決戦 12box

※撮影用に2回ほど取り出しています。

ムシキング オオクワガタ 2005 ファースト

購入前に確実に画像確認の上購入お願い致します。

ONE PIECE チャンピオンシップセット2022 7種セット



アララギ博士sr bw

トラブル回避の為、あくまでもプレイ用としてご購入してください。

拡張パック 167パック

よろしくお願いします。

ポケモンカードゲーム 拡張パック 摩天パーフェクト BOX シュリンク付き



Reバース ごちうさBLOOM RRR以下4コン ブースター、トライアルデッキ

マグネットスリーブに入れ、専用箱にて丁寧に梱包させていただきます。

JOE BURROW NFLカード

匿名配送です。

Andriy Shevchenko シェフチェンコ Panini 直筆サイン



【199枚限定】Adley Rutschman 2023 Topps Red

その他不明な事があれば有ればコメントください。

【美品】ポケモンカード パラダイムトリガー ルギア V SR 110/098



Force of will TCG 8枚セット

即購入可能

フォルテ sl UR



スラムダンク初版カードダスマスターNo.1〜135

#ポケカ

遊戯王 ガーデン・ローズ・メイデン ドイツ語 PSA10

#リーリエ

旧デジモンカード Bx-4sオウリュウモン

#ドリームリーグ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

「ご購入頂く前に必ずプロフィールを読んでからコメント下さい。」こちらの商品はドリームリーグ、ピッピCHR(リーリエ)のプロモカード1枚のみです。素人目線ですが、白かけなどは見られません。(5枚目の左端画像に若干見えるのは写真の際に映り込んでしまった微細な埃です)入手時からスリーブにて保管してました。※撮影用に2回ほど取り出しています。購入前に確実に画像確認の上購入お願い致します。トラブル回避の為、あくまでもプレイ用としてご購入してください。よろしくお願いします。マグネットスリーブに入れ、専用箱にて丁寧に梱包させていただきます。匿名配送です。その他不明な事があれば有ればコメントください。即購入可能#ポケカ#リーリエ#ドリームリーグ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ワンピースカード 引退品 まとめ売り 約400枚HUNTER×HUNTER ミラバト 10枚セット フェイタン2021 UFC immaculate ケース (5ボックス)NBAカード donrass Jaden McDaniels /10ゾイドバトルカードゲーム【第6弾 ブースターパック(共和国&帝国軍)】53種類【新品未開封】VMAXクライマックス シュリンク付きNBA 02-03 SPx Yao Ming Rookie Autoレシラム&ゼクロムGX SA ドリームリーグ