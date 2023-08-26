100%正規品 アガベ　チタノタ　美株　肉厚　黒棘　ムチムチ　短葉 植物/観葉植物

アガベ チタノタ 4号サイズ

パキポディウム ウィンゾリー 実生 標本株

台湾からベアルートで仕入れた株を数年間厳しめに育てた物になります。

アガベ agave チタノタ 白鯨牡丹葉 短葉強棘 包葉型 特選大株

画像２枚目、少し葉焼けになりかけた箇所がありますが気にならない程度かとは思います。

アガベ チタノタ ライオンズメーン子株（発根済） 多肉植物



Elsa エルサ オリジナル 株分け品

早い者勝ちですが、売れなければガンガン値下げしていきますのでいいねお願いします。

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50多肉植物ルノーディーン 50苗4-6CM

抜き苗で発送します。

レイシの苗、観葉植物



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アガベ キャメロン・ブルー 実生苗 7号鉢 抜き苗送料込み

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光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイク リアル胡蝶蘭7540

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Raphidophora Tetrasperma Var 葉っぱ13枚

農大

ハオルチア オラソニー錦

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99アガベ チタノタ 『緋紅牡丹』激レア高級品種 最も特殊な品種

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多肉植物アガベ チタノタ 黒帝斯 極上株 台湾からの輸入

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シーザー

パキポディウム グラキリス 「細枝 コレクション株」

ハデス

杉玉 大40cm ①

ブラックアンドブルー

フィロデンドロ ピンクプリンセス

ホワイトアイス

アガベ チタノタ CF001 CR-02 plants by the core

チタノタブルー

赤トゲ パキポディウムグラキリス グラキリス 現地球 発根済み

ソーラーエクリプス

【極】 斑入り マコデスペトラ ②

レッドキャットウィールズ

真柏 大品盆栽

赤猫

yuna様 P. 'Celso'Tatsuta )セルソタツタ ビカクシダ

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ZS32ZS19ヒロ様：専用です アガベ チタノタ ぞうかみ 白象です 2株

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オアハカ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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