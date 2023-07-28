【限定製作】 《新品未使用》コーチCOACH　リュック C4097 リュック/バックパック

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アウトレット品のため、配送時や保管時によるキズ汚れなどが、わずかにある場合がございます。

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そのため、完璧な物を求める方や少しでも心配がある方は、ご購入をご遠慮ください。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

誤解やトラブルが無いように、必ず読んでからご購入をお願い致します。プレゼントや自分へのご褒美に、いかがでしょうか(^^)【型番】C4097【色】ライトサドルマルチ（カラフル）【サイズ】約タテ23cm×ヨコ20cm×マチ9.5cmハンドルから本体約7cmショルダー約56-94cm(長さ調整可能)【仕様】 ・マグネットボタン式開閉・内側ファスナーポケット×1・オープンポケット×1・外側マグネットスナップポケット×1【付属品】専用袋 レシート タグ カード類 シ ョルダー 【素材】PVCコーティング レザー【状態】新品未使用で良好検品のため1度開閉しております。【注意事項】アウトレット品です（国内鑑定済み）アウトレット品のため、配送時や保管時によるキズ汚れなどが、わずかにある場合がございます。そのため、完璧な物を求める方や少しでも心配がある方は、ご購入をご遠慮ください。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

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