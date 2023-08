【500円引きクーポン】 Maus&Hoffman ガンクラブチェック ジャケット 40S テーラードジャケット

Maus&Hoffman ガンクラブチェック テーラードジャケット 40S

カナダ製

サイズ40S

カシミヤ55%

シルク45%

とても状態良いです。

暖かみのあるベージュを基調としたガンクラブチェック

組成表記通り、柔らかくツヤ感のある生地です。

検索タグBrooks Brothersをお借りしています。

実寸

平置き背面から

肩幅 46cm

脇下身幅 52cm

袖丈 58.5cm

着丈 73cm

若干の誤差はお許し下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブルックスブラザーズ 商品の状態 未使用に近い

Maus&Hoffman ガンクラブチェック テーラードジャケット 40Sカナダ製サイズ40Sカシミヤ55%シルク45%とても状態良いです。暖かみのあるベージュを基調としたガンクラブチェック組成表記通り、柔らかくツヤ感のある生地です。検索タグBrooks Brothersをお借りしています。実寸平置き背面から肩幅 46cm脇下身幅 52cm袖丈 58.5cm着丈 73cm若干の誤差はお許し下さい。

