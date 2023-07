GRIP SWANY グリップスワニー

[GSJ-49] FIREPROOF DOWN JKT /

色 BLACK

サイズ M

2年前に購入しまして、10回程度着用しました。

難燃素材のダウンジャケットです。

使用しましたので、

「やや傷や汚れあり」とさせていただきました。

ご理解いただき、購入をご検討ください。

■以下ホームページの商品紹介です。

FIRESHIELDは自己消火性に優れたGRIPSWANY独自の難燃素材です。万が一接炎しても溶融することなく炭化し接炎の事故から守る事が出来ます。国内の検査機関でも難燃生地としてクリアしています。

GRIPSWANYが開発した難燃ファブリックFIRESHIELDを使用した焚き火用ダウンジャケット。GRIPSWANYのグローブが収納できるサイズのポケットが胸元に2か所付いています。冬場のキャンプだけに限らず街着としても綺麗なシルエットになっています。

素材:表地 綿100%、裏地 ポリエステル100%、詰め物 ダウン80%、フェザー 20%

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グリップスワニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

