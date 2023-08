#古着屋エンペラー

●ブランド:PEPSI COLA ペプシコーラ

EXCELLENT JEANS エクセレントジーンズ

<概要>

アメリカを代表する飲料水メーカー【PEPSI】よりオフィシャルアパレルライン、刺繍ワッペンデニムジャケットブルゾンになります。

背中に大きく施されたペプシの王冠、赤を基調とした高級感のあるデザインが目を惹きます。

3rdタイプをベースにフロントには胸ポケット以外にサイドのスリットポケットもしっかりと取り付けられております。

飲料水メーカーでありながらリーバイスやリーなどのデニムブランドにも見劣りしない細部に至るまで拘りに抜かれた1着。

今流行りのビッグシルエットでメンズ、レディース問わず着用していただけます。

これからの季節に様々な着こなしを楽しんでいただけます。

●カラー:インディゴ・ブルー・レッド・ホワイト

●表記サイズ:M

(US規格のためM~Lサイズ程度)

●採寸サイズ(㎝)

肩幅 約58

身幅 約66

袖丈 約58

着丈 約63

●素材

コットン100%

最高級コットンを使用しております。とてもしなやかなで柔らかい生地です。

肌に馴染みこれからの季節にピッタリです。

こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。

セット割引も実施しております。是非ご覧になってください。

商品一覧 #古着屋エンペラー

※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。

写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。

また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。255835K3ew

カラー...ブルー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ペプシ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

