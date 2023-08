【今日の超目玉】 DIOR ディオールオム MEN BEE刺繍クルーネックTシャツ 20AW Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Dior Men ×ショーン・ステューシー 【20AW秋冬コレクション】BEE刺繍クルーネックTシャツ

【カラー】黒

【サイズ】S

【サイズ詳細】

肩幅47.5cm

着丈74cm

身幅53cm

素人測定につき、多少の誤差はご了承ください

【品質表示】コットン

【付属品】 タグあり

表参道店で購入した確実正規品です。

クローゼット整理のため出品します。ご不明点、ご質問、ご購入前にコメントにてご確認お願い致します。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

カラー···ブラック

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディオールオム 商品の状態 未使用に近い

