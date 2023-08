collars ×T.F.O.Aリンダガレージ シングルライダース 武装戦線

【商品詳細】

collars ×T.F.O.Aリンダガレージ シングルライダース



サイズ:L

カラー:ブラック

素材:羊革

肩幅:約45cm

身幅:約53cm

袖丈:約64cm

着丈:約66cm

平置きでの計測です。

素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください。

※全体的に使用感あります

※左腕袖周辺に擦れあります(写真10枚目)

【発送・梱包方法】

送料を抑える為に圧縮させて頂きます。

畳みシワや圧縮シワはご了承下さい。

【その他】

素人保管につき、神経質な方は御遠慮願います。

古着に理解のある方のみご検討をお願いいたします。

本アカウントの商品は他サイトでも出品しておりますので突然削除する場合がございます。

その際はご容赦ください。

カラー···ブラック

柄・デザイン···刺繍

素材···本革

アウター形···シングル

襟···スタンドカラー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カラーズ 商品の状態 傷や汚れあり

