【人気商品】 キモノバイナデシコ KIMONO NADESHIKO　てんとう虫柄長襦袢 by 長襦袢/半襦袢

キモノバイナデシコの長襦袢です。

pk924 正絹 振袖 長襦袢 刺繍のような地紋 身丈 約 122cm

色は茶系。

306u15□振袖用長襦袢 /裄67袖丈108/ □美品



J05新品 化繊単衣長襦袢 生成り 新品半衿付き 正絹の様な極上高級化繊

身丈 約132cm

キモノバイナデシコ KIMONO by NADESHIKO てんとう虫柄長襦袢

裄 約69cm

美品 振袖用 極上 倫子地 長襦袢（正絹） 総裏地付き 仕立上り＜Jｓ423＞

袖丈 約48cm

振袖用長襦袢 袷 流水舞花地紋 半衿刺繍 m-3s2701



19u9★振袖用長襦袢 絞り染 金彩 正絹/裄66.3袖丈111.5/半衿★美品

豆千代モダン

衿秀 き楽っく 長襦袢 Sサイズ セット 替え袖付 白 無地

ハセガワアヤ

長襦袢 無双仕立て 手描き 作家物 花籠文 m-3s2703

ばらいろ

⭐未使用⭐ 正絹 薄紫系暈し 振袖長襦袢 長襦袢 振袖

モリタマミ

長襦袢反物39(３本セット)

くるり

211u13★振袖用長襦袢 /裄64.4袖丈93/ 半衿付★美品

ふりふ

pk924 正絹 振袖 長襦袢 刺繍のような地紋 身丈 約 122cm

撫松庵

306u15□振袖用長襦袢 /裄67袖丈108/ □美品

和風館

J05新品 化繊単衣長襦袢 生成り 新品半衿付き 正絹の様な極上高級化繊

ろっこや

キモノバイナデシコ KIMONO by NADESHIKO てんとう虫柄長襦袢

ルミロック

美品 振袖用 極上 倫子地 長襦袢（正絹） 総裏地付き 仕立上り＜Jｓ423＞

梅屋

振袖用長襦袢 袷 流水舞花地紋 半衿刺繍 m-3s2701

キモノモダン

19u9★振袖用長襦袢 絞り染 金彩 正絹/裄66.3袖丈111.5/半衿★美品

モダンアンテナ

衿秀 き楽っく 長襦袢 Sサイズ セット 替え袖付 白 無地

七緒

長襦袢 無双仕立て 手描き 作家物 花籠文 m-3s2703

大塚呉服店

⭐未使用⭐ 正絹 薄紫系暈し 振袖長襦袢 長襦袢 振袖

居内商店

長襦袢反物39(３本セット)

マーム

211u13★振袖用長襦袢 /裄64.4袖丈93/ 半衿付★美品

marmu

pk924 正絹 振袖 長襦袢 刺繍のような地紋 身丈 約 122cm

ポワソンドール

306u15□振袖用長襦袢 /裄67袖丈108/ □美品

ayaaya

J05新品 化繊単衣長襦袢 生成り 新品半衿付き 正絹の様な極上高級化繊

着物

商品の情報 ブランド マメチヨモダン 商品の状態 未使用に近い

キモノバイナデシコの長襦袢です。色は茶系。身丈 約132cm裄 約69cm袖丈 約48cm豆千代モダンハセガワアヤ ばらいろ モリタマミくるりふりふ撫松庵和風館ろっこやルミロック梅屋キモノモダンモダンアンテナ七緒大塚呉服店居内商店マームmarmuポワソンドールayaaya着物

商品の情報 ブランド マメチヨモダン 商品の状態 未使用に近い

キモノバイナデシコ KIMONO by NADESHIKO てんとう虫柄長襦袢美品 振袖用 極上 倫子地 長襦袢（正絹） 総裏地付き 仕立上り＜Jｓ423＞振袖用長襦袢 袷 流水舞花地紋 半衿刺繍 m-3s270119u9★振袖用長襦袢 絞り染 金彩 正絹/裄66.3袖丈111.5/半衿★美品衿秀 き楽っく 長襦袢 Sサイズ セット 替え袖付 白 無地