この度は閲覧頂きまして誠にありがとうございます

コメント無しの即購入大歓迎です

◼️ブランド/バッツプール 人気即売品モデルになります。この機会にサイズも大きめになります。是非ご検討くださいませ。オンライン即売品になります。

大手リサイクル店に購入しました。

◼️カラー/ホワイト

(色の映り方に多少違いがあるかもしれません)

◼️平置きサイズ

サイズ:Lサイズ(cm)

・着丈 約70

・身幅 約56

・肩幅 約55

・袖丈 約23

着画はお断りしております。

■発送から到着まで

2、3日程度

出来るだけ小さく畳んで発送させていただきます

※道路状況・混雑時・地方・時期などにより遅延あり※到着日時指定は不可でお願いいたします。

■ 入金日当日(12時までに入金確認)~2日後に発送する予定(土日祝は無理な場合も)

※当日発送は購入前にコメントを(無理な時も)

※事情により発送が5日前後かかる場合あります

(注意事項)

■現物と発色やサイズが違う様に見える時があります

■保管・梱包は素人です

■多忙の時の返事は遅れます

■禁煙でペットは飼っていません

■問題がありましたら評価前にご連絡下さい

ではよろしくお願いいたします。

カラー...ホワイト

袖丈...袖なし

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

