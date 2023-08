サンローランのロゴ入りトレーナーです。

●サイズ:タグ表記 XSサイズ

日本サイズだとSサイズぐらいだと思います。

当方172cm 56kg で着用していました。

●素材:

表地 コットン100%

●状態:

見たところ、汚れ、ほつれなどはありません。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。

#GIVENCHY #ルイヴィトン #サンローラン #GUCCI

#バレンシアガ #ドルガバ #バレンティノ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

