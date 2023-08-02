品揃え豊富で Chromebook Spin 511 R752T-G2 ノートPC

Chromebook Spin 511 R752T-G2

ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH77/GB

型番 R752T-G2

富士通 FMVA42E1W1 ノートパソコン FMV LIFEBOOK ホワイト

※スタイラスペン非搭載モデル

10.データ保存大容量750G✨Core i5✨すぐ使えるノートパソコンホワイト

OS GoogleTM Chrome OS

ノートパソコン 543 Windows11 第７世代 Core i3 値下！

CPU Celeron N4020

★美品★Win11★爆速Mouse☆高性能i7&高速SSD500GB★オフィス付

メモリ オンボード4GB LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応

最新OS Windows11搭載 富士通 LIFEBOOK SH90/S 美品

ディスプレイ 11.6型、WXGA(1366×768)/10点マルチタッチ（静電容量方式）/16：9画面/LEDバックライト/光沢パネル/PSパネル搭載/360°ヒンジ/

ASUS Chromebook C223NA (C223NA-GJ0018)

グラフィックス インテル UHD グラフィックス 600（CPUに内蔵）

◆Microsoft Surface Pro 4 1724B◆かばんに入れてね◆

ストレージ 32GB eMMC

✨コスパ重視✨Corei5✨メモリ8GB✨SSD256GB✨モバイルPC

Webカメラ

【高性能】Vaioめちゃかわマットピンク☘corei7☘新品SSD256GB

フロント：広視野角 92万画素 HDR HDウェブカメラ（1280×720/720p）

23日まで! 633）Apple MacBook Air 13インチ 2020

リア：広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ（2592×1944/720p）

MacBook Pro 16インチ2019

メモリーカードスロット microSD カードリーダー

カメラ内蔵大容量PC dynabook T75 高性能i7/大容量1TB

光学ドライブ 非搭載

mipourikai様専用

サウンド機能 スピーカー内蔵、マイク内蔵

マウスコンピューター ノートパソコン

無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠、MU-MIMO対応

ノートパソコン core i5 windows11オフィス付き A576/N

Bluetooth 5.0準拠

東芝 Dynabook B55/J < 第7世代 Core i3 >

インターフェース USB 3.1ポート×2（Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）、USB 3.1ポート×2（Type-A、Gen 1）、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1

Office21&WIN11！BT良好Let's noteCF-SZ5PDYVS

キーボード Acer FineTipキーボード （78キー/日本語/JIS配列/極狭キーキャップ構造

【極美品】MacBook Pro Retina 爆速512GB オフィス付

タッチパッド 搭載

✨特売品✨NECノートパソコン ✨四世代 NEW CPU✨高速SSD✨8G✨

電源 45W USB Type-C ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）、ACコード (約1m)

早い者勝ち‼大人気ピンク✨Corei5/大容量‼カメラ/すぐ使えるノートパソコン

バッテリー カタログスペック動作 約10時間

圧倒的コスパ/SONY/SSD1000GB/16GB/№460

（38Wh リチウムイオン、本体内蔵、約35分で50％、約130分で100％の充電に対応※6）

DELL XPS 13 9300

本体サイズ 約296.0×19.95×206.0mm

MacBook Air M1 256GB 美品！ゴールド(ピンク)

本体重量 約1.25㎏（内蔵バッテリー含む）

【最強スペック】Macbook Pro 2019 2TB



21日まで 784) MacBook Pro 15インチ 2019-i9-512

開封しましたが使用してません。

商品の情報 ブランド エイサー 商品の状態 未使用に近い

Chromebook Spin 511 R752T-G2型番 R752T-G2※スタイラスペン非搭載モデルOS GoogleTM Chrome OSCPU Celeron N4020メモリ オンボード4GB LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応ディスプレイ 11.6型、WXGA(1366×768)/10点マルチタッチ（静電容量方式）/16：9画面/LEDバックライト/光沢パネル/PSパネル搭載/360°ヒンジ/グラフィックス インテル UHD グラフィックス 600（CPUに内蔵）ストレージ 32GB eMMCWebカメラ フロント：広視野角 92万画素 HDR HDウェブカメラ（1280×720/720p）リア：広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ（2592×1944/720p）メモリーカードスロット microSD カードリーダー光学ドライブ 非搭載サウンド機能 スピーカー内蔵、マイク内蔵無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠、MU-MIMO対応Bluetooth 5.0準拠インターフェース USB 3.1ポート×2（Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）、USB 3.1ポート×2（Type-A、Gen 1）、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1キーボード Acer FineTipキーボード （78キー/日本語/JIS配列/極狭キーキャップ構造タッチパッド 搭載電源 45W USB Type-C ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）、ACコード (約1m)バッテリー カタログスペック動作 約10時間（38Wh リチウムイオン、本体内蔵、約35分で50％、約130分で100％の充電に対応※6）本体サイズ 約296.0×19.95×206.0mm本体重量 約1.25㎏（内蔵バッテリー含む）開封しましたが使用してません。

商品の情報 ブランド エイサー 商品の状態 未使用に近い

M1 MacBookAir 8コア 8GB 512GB 箱、付属品付き美品 Win11 S762/F Core i5 MS Office良品 Lenovo X270 Corei7 Ram16gb Office付き ②