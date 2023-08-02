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品揃え豊富で Chromebook Spin 511 R752T-G2 ノートPC

商品の説明

Chromebook Spin 511 R752T-G2
ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH77/GB
型番　R752T-G2
富士通 FMVA42E1W1 ノートパソコン FMV LIFEBOOK ホワイト
※スタイラスペン非搭載モデル
10.データ保存大容量750G✨Core i5✨すぐ使えるノートパソコンホワイト
OS　GoogleTM Chrome OS
ノートパソコン　543　Windows11 第７世代 Core i3　値下！
CPU　Celeron N4020
★美品★Win11★爆速Mouse☆高性能i7&高速SSD500GB★オフィス付
メモリ　オンボード4GB　LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応
最新OS Windows11搭載 富士通 LIFEBOOK SH90/S 美品
ディスプレイ　11.6型、WXGA(1366×768)/10点マルチタッチ（静電容量方式）/16：9画面/LEDバックライト/光沢パネル/PSパネル搭載/360°ヒンジ/
ASUS Chromebook C223NA (C223NA-GJ0018)
グラフィックス　インテル UHD グラフィックス 600（CPUに内蔵）
◆Microsoft Surface Pro 4 1724B◆かばんに入れてね◆
ストレージ　32GB eMMC
✨コスパ重視✨Corei5✨メモリ8GB✨SSD256GB✨モバイルPC
Webカメラ　
【高性能】Vaioめちゃかわマットピンク☘corei7☘新品SSD256GB
フロント：広視野角 92万画素 HDR HDウェブカメラ（1280×720/720p）
23日まで! 633）Apple MacBook Air 13インチ 2020
リア：広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ（2592×1944/720p）
MacBook Pro 16インチ2019
メモリーカードスロット　microSD カードリーダー
カメラ内蔵大容量PC dynabook T75 高性能i7/大容量1TB
光学ドライブ　非搭載
mipourikai様専用
サウンド機能　スピーカー内蔵、マイク内蔵
マウスコンピューター　ノートパソコン
無線LAN　IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠、MU-MIMO対応
ノートパソコン core i5 windows11オフィス付き A576/N
Bluetooth　5.0準拠
東芝 Dynabook B55/J < 第7世代 Core i3 >
インターフェース　USB 3.1ポート×2（Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）、USB 3.1ポート×2（Type-A、Gen 1）、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1
Office21&WIN11！BT良好Let's noteCF-SZ5PDYVS
キーボード　Acer FineTipキーボード （78キー/日本語/JIS配列/極狭キーキャップ構造
【極美品】MacBook Pro Retina 爆速512GB オフィス付
タッチパッド　搭載
✨特売品✨NECノートパソコン ✨四世代 NEW CPU✨高速SSD✨8G✨
電源　45W USB Type-C ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）、ACコード (約1m)
早い者勝ち‼大人気ピンク✨Corei5/大容量‼カメラ/すぐ使えるノートパソコン
バッテリー　カタログスペック動作　約10時間
圧倒的コスパ/SONY/SSD1000GB/16GB/№460
（38Wh リチウムイオン、本体内蔵、約35分で50％、約130分で100％の充電に対応※6）
DELL XPS 13 9300
本体サイズ　約296.0×19.95×206.0mm
MacBook Air M1 256GB 美品！ゴールド(ピンク)
本体重量　約1.25㎏（内蔵バッテリー含む）
【最強スペック】Macbook Pro 2019 2TB

21日まで 784) MacBook Pro 15インチ 2019-i9-512
開封しましたが使用してません。

M1 MacBookAir 8コア 8GB 512GB 箱、付属品付き

商品の情報

ブランドエイサー
商品の状態未使用に近い

美品 Win11 S762/F Core i5 MS Office

良品 Lenovo X270 Corei7 Ram16gb Office付き ②
Chromebook Spin 511 R752T-G2型番　R752T-G2※スタイラスペン非搭載モデルOS　GoogleTM Chrome OSCPU　Celeron N4020メモリ　オンボード4GB　LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応ディスプレイ　11.6型、WXGA(1366×768)/10点マルチタッチ（静電容量方式）/16：9画面/LEDバックライト/光沢パネル/PSパネル搭載/360°ヒンジ/グラフィックス　インテル UHD グラフィックス 600（CPUに内蔵）ストレージ　32GB eMMCWebカメラ　フロント：広視野角 92万画素 HDR HDウェブカメラ（1280×720/720p）リア：広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ（2592×1944/720p）メモリーカードスロット　microSD カードリーダー光学ドライブ　非搭載サウンド機能　スピーカー内蔵、マイク内蔵無線LAN　IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠、MU-MIMO対応Bluetooth　5.0準拠インターフェース　USB 3.1ポート×2（Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）、USB 3.1ポート×2（Type-A、Gen 1）、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1キーボード　Acer FineTipキーボード （78キー/日本語/JIS配列/極狭キーキャップ構造タッチパッド　搭載電源　45W USB Type-C ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）、ACコード (約1m)バッテリー　カタログスペック動作　約10時間（38Wh リチウムイオン、本体内蔵、約35分で50％、約130分で100％の充電に対応※6）本体サイズ　約296.0×19.95×206.0mm本体重量　約1.25㎏（内蔵バッテリー含む）開封しましたが使用してません。

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ブランドエイサー
商品の状態未使用に近い

品揃え豊富で Chromebook Spin 511 R752T-G2 ノートPC

23分钟前

品揃え豊富で Chromebook Spin 511 R752T-G2 ノートPC

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