【日本未発売】 新品 未使用 ポシェット フェリシー ルイ ヴィトン ウオレット バッグ 黒 ショルダーバッグ

ルイヴィトン ポシェット・フェリシーです。

【新品未使用】希少 DES PRES デプレ レザークロスボディーバッグ 完売品



(Tsuka様専用)アンテプリマ ワイヤーバック ルッケット

2022年11月に国内直営店で購入しました。

新品 フルラ FURLA ショルダーバッグ メトロポリスSABBIA グレー



新品 GUCCI グッチ GGマーモント スモール ショルダーバッグ

購入したのが、ちょうどホリディシーズンで2022年はレゴ®マスタービルダーとのコラボでショッパーとリボンがレゴバージョンです。

ルイヴィトン モノグラム ミニボワットシャポー



COACHコーチ【69653】ドローストリングレザーバケットバッグ花柄巾着ポーチ

購入して、この出品にあたり開封したのみで全くの新品未使用です。

【極美品】ルイヴィトン サンジャックショッピング エピ

(色違いを持っていてとても便利なのでこちらも購入しましたが、今だこちらは使うに至りませんので出品しました。)

フェンディ♡ショルダーバッグ



超美品 ボストンバッグ

新品未使用ですので、傷や擦れ汚れなどありません。

COACH×Disney ミッキーショルダーバッグ

気持ち良くお使い頂けると思います。プレゼントとしてもお使い頂けると思います。

【ハンティングワールド】斜めがけバッグ

購入定価218900円(去年の秋の値上がり後の購入です)

Loungefly ラウンジフライ スティッチ ショルダーバッグ ディズニー

ICチップバージョンです。

LOUISVUITTON ショルダーバッグ2WAYスポンティニモノグラム



極 美品 レア ルイヴィトン モノグラム レザー ミニ ショルダーバッグ 茶

購入時のものは欠品なく全て揃っています。

MM6 メゾンマルジェラ 5AC mini 2way バッグ 黒



【即発・新品未使用】CELINE セリーヌ ショルダーバッグ

購入時の購入書とレシートは個人情報の個所を黒ペンで塗り潰しても宜しければおつけします。

新品 TOD'S トッズ バッグ



SAINT LAURENT サンローラン ベイビーダッフル ショルダーバッグ

出品は1枚目の画像のものが全てです。

beau dessin レザーショルダーバッグ

リボンの画像を取り忘れましたが付属します。

【美品】プラダ ショルダーバッグ 三角プレート 裏地総柄 テスートナイロン 黒色



美品✨イブサンローラン ショルダーバック カサンドラ PVC グレー レディース

お値下げは気持ち程度しか対応できません。申し訳ございません。

専用ミュウミュウ マテラッセ レザー 2WAY ショルダー ハンドバッグ



Maison Margiela 5AC ミニショルダーバッグ ハンドバッグ

カラー...ブラック

極美品✨Chloe エデン レザー ショルダーバッグ フリンジ パスケース 茶色

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

セツコサジテール シティ（レース）ピンク フリル バッグ ショルダー 2way

素材...本革

超美品 マイケルコース レザー リュック バックパック



シャネル マトラッセ チェーンショルダーバッグ ターンロック 鑑定済



é Heart pouch shoulder strap bag アイボリー



正規品メゾンマルジェラ 5ac ショルダーバッグ MM6 ジルサンダー



美品、激レア✨コーチ ツイード フリンジ カメラバッグ ショルダーバッグ



超美品 バリー BALLY ショルダーバッグ 03-23032606



CELERI BAG ブラック

ルイ ヴィトン ポシェット フェリシー

シャネル マトラッセチェーンショルダー付属品 ポーチ

黒 チェーンウォレット バッグ ショルダー

オールドコーチ ショルダー 黒

still 5/28 23

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

ルイヴィトン ポシェット・フェリシーです。2022年11月に国内直営店で購入しました。購入したのが、ちょうどホリディシーズンで2022年はレゴ®マスタービルダーとのコラボでショッパーとリボンがレゴバージョンです。購入して、この出品にあたり開封したのみで全くの新品未使用です。(色違いを持っていてとても便利なのでこちらも購入しましたが、今だこちらは使うに至りませんので出品しました。)新品未使用ですので、傷や擦れ汚れなどありません。気持ち良くお使い頂けると思います。プレゼントとしてもお使い頂けると思います。購入定価218900円(去年の秋の値上がり後の購入です)ICチップバージョンです。購入時のものは欠品なく全て揃っています。購入時の購入書とレシートは個人情報の個所を黒ペンで塗り潰しても宜しければおつけします。出品は1枚目の画像のものが全てです。リボンの画像を取り忘れましたが付属します。お値下げは気持ち程度しか対応できません。申し訳ございません。カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革ルイ ヴィトン ポシェット フェリシー 黒 チェーンウォレット バッグ ショルダーstill 5/28 23

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

ジャマンピュエッシュ ビーズバッグ 星 新品未使用品‼️【極希少】GIVENCHY ヴィンテージ 2wayフラップミニショルダーバッグJRA認定 バック クロコダイル パイソン 本革 日本製 2way ピンク週末セール 1000円引き FURLA LUNA M HOBO ONYX希少品✨ロエベ ゴルフポーチ ショルダーバッグ ティー付き アナグラム レザー新品 OSOI ミニブロット mini brot ショルダーバッグ 黒cowさま専用アンテプリマ ゴー バッグ パック美品エルメスHERMES《エヴリンⅢ》29トリヨン・クレマンヴェールボスフォールゲンテン genten アルテ 2way ブラック マジーニ社 カ カーフ