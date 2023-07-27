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【日本未発売】 新品 未使用 ポシェット フェリシー ルイ ヴィトン ウオレット バッグ 黒 ショルダーバッグ

商品の説明

ルイヴィトン ポシェット・フェリシーです。
【新品未使用】希少　DES PRES デプレ　レザークロスボディーバッグ　完売品

(Tsuka様専用)アンテプリマ　ワイヤーバック　ルッケット
2022年11月に国内直営店で購入しました。
新品　フルラ　FURLA ショルダーバッグ　メトロポリスSABBIA グレー

新品 GUCCI グッチ GGマーモント スモール ショルダーバッグ
購入したのが、ちょうどホリディシーズンで2022年はレゴ®マスタービルダーとのコラボでショッパーとリボンがレゴバージョンです。
ルイヴィトン　モノグラム　ミニボワットシャポー

COACHコーチ【69653】ドローストリングレザーバケットバッグ花柄巾着ポーチ
購入して、この出品にあたり開封したのみで全くの新品未使用です。
【極美品】ルイヴィトン サンジャックショッピング エピ
(色違いを持っていてとても便利なのでこちらも購入しましたが、今だこちらは使うに至りませんので出品しました。)
フェンディ♡ショルダーバッグ

超美品　ボストンバッグ
新品未使用ですので、傷や擦れ汚れなどありません。
COACH×Disney　ミッキーショルダーバッグ
気持ち良くお使い頂けると思います。プレゼントとしてもお使い頂けると思います。
【ハンティングワールド】斜めがけバッグ
購入定価218900円(去年の秋の値上がり後の購入です)
Loungefly ラウンジフライ スティッチ ショルダーバッグ ディズニー
ICチップバージョンです。
LOUISVUITTON ショルダーバッグ2WAYスポンティニモノグラム

極 美品 レア ルイヴィトン モノグラム レザー ミニ ショルダーバッグ 茶
購入時のものは欠品なく全て揃っています。
MM6 メゾンマルジェラ 5AC mini 2way バッグ 黒

【即発・新品未使用】CELINE セリーヌ ショルダーバッグ
購入時の購入書とレシートは個人情報の個所を黒ペンで塗り潰しても宜しければおつけします。
新品　TOD'S　トッズ　バッグ

SAINT LAURENT サンローラン ベイビーダッフル ショルダーバッグ
出品は1枚目の画像のものが全てです。
beau dessin　レザーショルダーバッグ
リボンの画像を取り忘れましたが付属します。
【美品】プラダ　ショルダーバッグ　三角プレート　裏地総柄　テスートナイロン　黒色

美品✨イブサンローラン　ショルダーバック　カサンドラ　PVC　グレー　レディース
お値下げは気持ち程度しか対応できません。申し訳ございません。
専用ミュウミュウ　マテラッセ レザー 2WAY ショルダー ハンドバッグ

Maison Margiela 5AC　ミニショルダーバッグ　ハンドバッグ
カラー...ブラック
極美品✨Chloe エデン レザー ショルダーバッグ フリンジ パスケース 茶色
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
セツコサジテール　シティ（レース）ピンク　フリル　バッグ　ショルダー　2way
素材...本革
超美品　マイケルコース レザー　リュック バックパック

シャネル マトラッセ チェーンショルダーバッグ ターンロック 鑑定済

é Heart pouch shoulder strap bag アイボリー

正規品メゾンマルジェラ　5ac ショルダーバッグ　MM6 ジルサンダー

美品、激レア✨コーチ　ツイード　フリンジ　カメラバッグ　ショルダーバッグ

超美品 バリー BALLY ショルダーバッグ 03-23032606

CELERI BAG ブラック
ルイ ヴィトン　ポシェット　フェリシー
シャネル　マトラッセチェーンショルダー付属品　ポーチ
黒 チェーンウォレット バッグ ショルダー
オールドコーチ　ショルダー　黒
still 5/28 23

ジャマンピュエッシュ　ビーズバッグ　星 新品未使用品‼️

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態新品、未使用

【極希少】GIVENCHY ヴィンテージ 2wayフラップミニショルダーバッグ

JRA認定 バック クロコダイル パイソン 本革 日本製 2way ピンク

週末セール　1000円引き　FURLA LUNA M HOBO ONYX

希少品✨ロエベ ゴルフポーチ ショルダーバッグ ティー付き アナグラム レザー

新品 OSOI ミニブロット mini brot ショルダーバッグ 黒

cowさま専用

アンテプリマ　ゴー バッグ パック

美品エルメスHERMES《エヴリンⅢ》29トリヨン・クレマンヴェールボスフォール

ゲンテン　 genten アルテ　2way ブラック　マジーニ社　カ　カーフ
ルイヴィトン ポシェット・フェリシーです。2022年11月に国内直営店で購入しました。購入したのが、ちょうどホリディシーズンで2022年はレゴ®マスタービルダーとのコラボでショッパーとリボンがレゴバージョンです。購入して、この出品にあたり開封したのみで全くの新品未使用です。(色違いを持っていてとても便利なのでこちらも購入しましたが、今だこちらは使うに至りませんので出品しました。)新品未使用ですので、傷や擦れ汚れなどありません。気持ち良くお使い頂けると思います。プレゼントとしてもお使い頂けると思います。購入定価218900円(去年の秋の値上がり後の購入です)ICチップバージョンです。購入時のものは欠品なく全て揃っています。購入時の購入書とレシートは個人情報の個所を黒ペンで塗り潰しても宜しければおつけします。出品は1枚目の画像のものが全てです。リボンの画像を取り忘れましたが付属します。お値下げは気持ち程度しか対応できません。申し訳ございません。カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革ルイ ヴィトン　ポシェット　フェリシー 黒 チェーンウォレット バッグ ショルダーstill 5/28 23

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態新品、未使用

【日本未発売】 新品 未使用 ポシェット フェリシー ルイ ヴィトン ウオレット バッグ 黒 ショルダーバッグ

34分钟前

【日本未発売】 新品 未使用 ポシェット フェリシー ルイ ヴィトン ウオレット バッグ 黒 ショルダーバッグ

¥200,000 ¥92,000

(税込) 送料込み
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1f8c738a75f9

 1930

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コメント (10)

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ルイヴィトン LOUIS VUITTON ショルダーバッグ ポシェット フェリシー バイカラー モノグラム アンプラント ノワール ブラック レッド ベージュ 黒 新品 M80482 :m80482:Brand Selection STAGE - 通販 - Yahoo!ショッピング

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2023年最新】ヤフオク! -ポシェットフェリシーの中古品・新品・未使用

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ルイヴィトン LOUIS VUITTON ショルダーバッグ ポシェット フェリシー バイカラー モノグラム アンプラント ノワール ブラック レッド ベージュ 黒 新品 M80482

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ルイヴィトンコピー(ルイヴィトンコピー)★5色 ポシェット フェリシーバッグ M64064、M64099、M63700、M67856、M68697

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ルイヴィトン ポシェットフェリシー スーパーコピー-黒 チェーンバッグ

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