管理番号:0612-56

○アイテム

GUCCI グッチ ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 2way 黒 ブラック レザー バンブー A4可能 大容量

○サイズ

タテ 32cm

ヨコ 36cm

マチ 9.5cm

ハンドル 11cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○カラー

ブラック

○素材

レザー

状態:多少の使用感はありますが、特に目立つダメージのない綺麗な状態です。

※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。

※ショルダー紐は新品社外品です。

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○付属品

なし

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

[✨コメントが丁寧な方は割引き!✨]

商品ページに丁寧なコメントで10%お値引きします!

こちらも購入者と販売者の関係の前に、1人間です!

お互い配慮のある取引をよろしくお願い致します。

※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

