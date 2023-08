【新作入荷!!】 ニューバランス　990v5 na5 グレー スニーカー

メインカラー···グレー

人気モデル···new balance 990

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···USA製、スエード

made in usa

特に汚れもなくソールの減りもない美品です。

購入したものの同じようなスニーカーを既に持っているため出品いたします。

991

992

993

996

2002r

gl

bg

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

