プロフィールをご確認願います。

スムーズなお取引きができない場合、ご購入はお控えください。

数年前に香港のミュウミュウで購入しました。

細かいドット柄にハートの模様がとても可愛いです。

白地に、ドットは黒、ハートは淡い黄色・ミント・水色の色で構成されている感じです。

実物は画像よりもう少し明るい感じです。

右後ろのmiumiu ワッペンも綺麗な状態です。

紙タグもあります、一部購入時に切られています。

購入後、数回、短時間着用のみ。

全体的に状態は綺麗ですが、両袖内側がかすかに黄ばんでいる箇所あります。

サイズ表記サイズ:38

身幅:約52cm

着丈:約60cm

袖丈:約56.5cm

※すり替え防止の為返品はお受けできません

※ハンガーは付きません

自宅保管のため、神経質な方や完璧を求めるかたはご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミュウミュウ 商品の状態 未使用に近い

