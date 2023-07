#★★ノースフェイスウェアはこちら

【ブランド】

THE NORTH FACE

ザノースフェイス

【アイテム詳細、情報】

ウィンドストッパーヌプシフーディ

ゴアテックスインフィニウム

WS Nuptse Hoodie

ND92162

ロングコート

ダウンジャケット

メンズ

XL

ナイロン

カーキ

【サイズ】

タグ表記サイズ

XL

実寸サイズ(cm)

肩幅 52

身幅 61

袖丈 69

着丈 72

【購入先】

こちら某大手リサイクルショップで購入した確実正規品になります

【特長・状態】

1990年代に開発したダウンジャケット、ヌプシサミットのデザインをベースに現在のテクノロジーでアップデートした高い防風性を備えたダウンジャケットです。

表地にGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSを使用し、寒気をシャットアウトしながら衣服内のムレは排出します。中わたは環境に配慮したリサイクルダウン。

内襟にもダウンを封入することで、首元の保温性を高め、体温の放出を抑えます。

肩部分と肘は強度のある生地で補強され胸にエンボス加工のロゴを配置し、落ち着いた印象に。フィールドでも活用できる高い機能性を持ちながらも、タウンユースしやすいデザインです。

状態としましては目立つ汚れや傷などはなく美品です。

その他画像や記載にない細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございますので神経質な方はご遠慮ください。

※喫煙者、ペットはいませんのでご安心ください。

※収納袋ついてます。

●発送

匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。

●梱包

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。

●フォロー割あり

当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。

(基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります)

詳しくはプロフィールをご参照ください。

その他ご質問やご相談などお気軽にコメントください。

こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

