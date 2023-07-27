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商品の説明
素材···本革
【美品】Jimmy Choo ジミーチュウ Alina スネーク型押し34
カラー···ホワイト
ジュゼッペザノッティ♦︎リボン パンプス レザー 柔らかい 36/5 ブロンズ
3.1Phillip Lim DARWIN LOAFER
阪急百貨店で購入しました。
値下 N21 ヌメロベントゥーノ プラダ ミュウミュウ ロシャス マルニ ロエベ
新品です。
バルダン ドゥーズィエムクラス レオパード バレエシューズ 39
試着のみ
JIMMY CHOO ジミー・チュウ エスパドリーユ 24.5〜25cm
付属品など、写真にあるものが全てです。
36 キャメル レザー バレリーナ メゾンマルジェラ タビ バレエ パンプス
数年前の物になります。
ジルサンダー パンプス ホワイト アンクレットバレエシューズ
箱がちょっと汚れてます。
パンプス 黒色
新品未使用☆Jimmy Chooジミーチュウ☆ローファーグリッターパンプス37
サイズ36 23〜23.5センチぐらいだと思います
[再値下げ] CHANEL エスパドリーユ 黒 牛革
アライア ALAÏA カッティングフラットシューズ バレエシューズ 黒
嫁の代理出品です。
サルヴァトーレ フェラガモ バレエシューズ
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
ブランド
スリーワンフィリップリム
商品の状態
新品、未使用
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素材···本革カラー···ホワイト阪急百貨店で購入しました。新品です。試着のみ付属品など、写真にあるものが全てです。数年前の物になります。箱がちょっと汚れてます。サイズ36 23〜23.5センチぐらいだと思います嫁の代理出品です。
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
ブランド
スリーワンフィリップリム
商品の状態
新品、未使用
速くおよび自由な Lim 3.1Phillip LOAFER DARWIN フラットシューズ/バレエシューズ
375
28分钟前
速くおよび自由な Lim 3.1Phillip LOAFER DARWIN フラットシューズ/バレエシューズ
¥
11,250
¥
9,563
(税込) 送料込み
1
6
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商品の情報
カテゴリー
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靴
フラットシューズ/バレエシューズ
Lim 3.1Phillip LOAFER DARWIN
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
81153e2f
1806
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (6)
速くおよび自由な Lim 3.1Phillip LOAFER DARWIN フラットシューズ/バレエシューズ
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