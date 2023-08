憧れの ミッツァ DIOR スカーフ ピンク ローザムタビリス バンダナ/スカーフ

購入意思のない、いいね不要です

値下げ不可

中国原産のバラに着想を得てデザインされた、ベージュの“Rosa Mutabilis (ローザ ムタビリス)”シルクツイル“Mitzah (ミッツア)”スカーフ。両端を斜めカットした、細長いデザイン、そして“Christian Dior”の大文字シグネチャーをあしらったコントラストカラーのバンドデザインが特徴です。ムッシュ ディオールが‘Leopardess'と呼んだ伝説的なミューズ、ミッツァ・ブリカールにインスパイアされたこのスカーフは、首に巻いても手首に結んでも、理想的なルックに仕上げてくれるアイテム。

ベージュの“ローザ ムタビリス”フローラルプリント

コントラストカラーの“Christian Dior”の大文字シグネチャー入りバンド

両端は斜め仕上げ

首周りに巻く、手首に結ぶ、またはバッグに飾るデザイン

サイズ:6cm x 105cm

シルクツイル100%

イタリア製

国内DIORブティックにて購入

2020春夏コレクションです

数回バッグに巻いて使用したものです

多少のシワがありますのでご了承ください

出回りの少ないレアデザインです

中古のためお安く出品するので値下げはご遠慮ください

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

