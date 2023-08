即購入大歓迎です☆

新品タグ付き!!人気完売 ランバンキャンバスリボンリュック 黒

ご不明点はお気軽にお声かけください(*^o^*)

★商品概要

◎ブランド:ケイトスペード ニューヨーク kate spade NEWYORK

◎カラー:ブラック

◎モデル: medium backpack hayes ミディアム バックパック ヘイズ

◎サイズ:

タテ:約26.5cm

ヨコ:約26cm

マチ:約12cm

◎素材:レザー

ケイトスペード レザー製バックパック・リュックです。タッセルがデザインの上品なアクセントになっています。内側は外側のカラーとガラッと異なるバイカラー仕様でオシャレです。✨

★コンディション

オンラインにて購入後別のバッグをメインで使うことになり、クローゼットに保管しておりました。

外での使用は3回程度です。

画像の通り特筆して角スレや傷汚れはなく、保存状態も良好です。

★発送

プチプチで丁寧に梱包の上、匿名配送でご購入頂いてから1〜2日以内に発送いたします!

✨️この他にも素敵なバッグを幅広く出品しております。 バッグ一覧はこちら↓↓↓✨️

#Mercato_Mary_バッグ

♣︎注意事項

○キズ等の商品の状態は画像にてご確認をお願いいたします。

○細心の注意をもって検品しておりますが、中古品となりますので画像に写っていない汚れや小さな傷がある場合がございます。あらかじめご了承の程お願いいたします。

○写真の色味は、光の当たり方等の撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

