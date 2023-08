【楽ギフ_のし宛書】 偏光 【レイバン】アビエーター RB3025 男女兼用 ティアドロップ サングラス/メガネ

ご覧いただき誠にありがとうございます♩

B&L RAYBAN OLYMPIAN1 DELUXE (OLD)



ネジが緩んでしまったとき用の、サングラス&メガネ用プラスマイナスドライバーもお付けします☆一つ持っていると便利です。

アメリカ・サンフランシスコのレイバン正規店で購入いたしましたが、買う時に試着したのみでお蔵入りとなっておりました。

購入後、一度も掛けておりませんので[未使用に近い状態]で出品いたします。

顔が特に小さくない限り女性が掛けても問題ございません♩

ご自分の持っているサングラスの寸法を測って比べてみてください。詳細な寸法を下記に記載しております。

掛けた時の見えかたは、写真5枚目をご覧ください。5枚目以降の画像はレイバン正規店さまよりお借りいたしました。

とくに運転時に掛ける際は、偏光タイプをお勧めいたします。(Pのマークは、偏光タイプ)

当方、横浜市食品衛生責任者の資格を持っております。きちんと衛生面に配慮をして梱包、ご発送いたします。安心してご落札ください。

Ray-Ban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58-14 ユニセックスタイプ

フレームシェイプ:パイロット

フレームカラー:ポリッシュ ガンメタル

FRAME MATERIAL:メタル

テンプルカラー:ガンメタル

レンズカラー:ポラライズドブルー/グレーグラディエント(偏光)

ヒンジからヒンジの幅:137mm

レンズ高さ:50.1mm

レンズ幅 :58mm

ブリッジ幅 14mm

テンプル長さ:135mm

MADE IN ITALY

Ray-BanのAviator Gradient(アビエーター グラディエント)サングラスは、開発当初のティアドロップ型を踏襲。もともと米軍パイロットのために設計されたAviatorサングラスのデザインは今やアイコンとなっています。きれいな色調のグラデーションレンズが、カルトムーブメントを引き起こしたサングラスにクールに仕上げています。ガンメタルのフレームに、クリスタル偏光サングラスのブルーグラディエントレンズ加工を施したRB3025 Aviator Gradientをお試しください。

レンズカラー···ブルー

素材···メタル

レンズ形···ティアドロップ

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 未使用に近い

