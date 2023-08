【着後レビューで 送料無料】 ミック カステルバジャック ショルダーバッグ ネイビー 039132 ショルダーバッグ

こちらから私の出品している

カステルバジャックの商品が確認できます

↓ ↓ ↓

#いぬのカステルバジャック出品

ブランド名:CASTELBAJAC / カステルバジャック

商品名:ミック ショルダーバッグ

商品コード:039132

サイズ:幅28cm×高さ32cm×マチ9cm

色:ネイビー

品物の状態■正規ライセンス品■新品■

素材:ポリウレタン×ポリ塩化ビニル

仕様:本体素材には、ナチュラルシボ調の型押しを施したソフト合皮を使用。

ロゴマークは厚みを持たせた特大サイズのラバーを使用しインパクトを。

トリコロールカラーを大胆に配し、タウンからゴルフ等のレジャーシーンにも合うシリーズ。

アシンメトリーに配したポケットは、仕様頻度の高いものを収納すると便利にご使用頂けます。

商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

#カステルバジャック

#CASTELBAJAC

#バッグ

#ショルダーバッグ

#トートバッグ

#リュックサック

#メンズファッション

#レディースファッション

#レザー

#キャンバス

#コラボレーション

#デザインバッグ

#ビジネスバッグ

#トラベルバッグ

#スーツケース

#ウエストバッグ

#ボストンバッグ

#クラッチバッグ

#カジュアルバッグ

#フェスバッグ

#小物入れ

#オーガナイザー

#ポーチ

#財布

#キーホルダー

商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

