今年も話題の 新品 未使用 ポシェット フェリシー ルイ ヴィトン ウオレット バッグ 黒 ショルダーバッグ

ルイヴィトン ポシェット・フェリシーです。

美品✨ルイヴィトン エピ ヴェルソー ワンショルダーバッグ M5281D モカ



プラダ Re-Edition Re-Nylon バッグ

2022年11月に国内直営店で購入しました。

J&M DAVIDSON カーニバル M ショルダー付き ウィズスタッズ 白



DIANA ビジュー 2way ミニバッグ

購入したのが、ちょうどホリディシーズンで2022年はレゴ®マスタービルダーとのコラボでショッパーとリボンがレゴバージョンです。

☆nyさん専用☆Mila Owenワイドショルダーボストンバッグ



Nahoさま専用

購入して、この出品にあたり開封したのみで全くの新品未使用です。

ヴィヴィアンウエストウッド ハート型 2WAYバッグ ショルダーバッグ

(色違いを持っていてとても便利なのでこちらも購入しましたが、今だこちらは使うに至りませんので出品しました。)

[新品、未使用]フルラ パイパー ミニ ブラック ショルダーバッグ 773195



【美品】 フルラ ハンド&ショルダーバッグ ホワイト

新品未使用ですので、傷や擦れ汚れなどありません。

良品 ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ アマゾン ビンテージ

気持ち良くお使い頂けると思います。プレゼントとしてもお使い頂けると思います。

コーチ チェック 未使用 ショルダーバック

購入定価218900円(去年の秋の値上がり後の購入です)

ディオラマカナージュ チェーンショルダー ショルダーバッグ

ICチップバージョンです。

ケイトスペードショルダーバッグスペードフラワーミディアムサッチェル人気完売



イブサンローラン カメラバック ピンク ショルダー

購入時のものは欠品なく全て揃っています。

KAYU 新品タグ付き Adeline Clutah クラッチ ショルダーバッグ



Sacai x porter コラボショルダーバッグ S

購入時の購入書とレシートは個人情報の個所を黒ペンで塗り潰しても宜しければおつけします。

極美品✨IL BISONTE イルビゾンテ ハーフムーン シボショルダーバッグ



美品 正規品 PRADA プラダ ナイロン ショルダーバッグ テスート 黒 鞄

出品は1枚目の画像のものが全てです。

【新品♡】メゾンドドルチェ dolce. ドルチェ バイカラーバッグ ベージュ

リボンの画像を取り忘れましたが付属します。

即購入OK!美品 CELINE セリーヌ 馬車 ショルダーバッグ ヴィンテージ



新品✨フルラ フラワー ジャガード スタッズ 2way ショルダーバッグ 希少

お値下げは気持ち程度しか対応できません。申し訳ございません。

シャネル チェーンショルダー トート



Saint Laurent ベルシャス/ショルダーバッグ /

カラー...ブラック

★ジミーチュウ★2way

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

最終お値下げ FURLA 2way パイパー ハンドバッグ ショルダーバッグ L

素材...本革

最終価格CHANELニュートラベルライン



セリーヌコンパクトショルダーバッグ



ゲンテン genten ☆ レザー ショルダーバッグ A4OK ユニセックス



サザビー2ウェイバッグ トート



【希少】Salvatore Ferragamo フェラガモ ガンチーニ バッグ



極美品 ケイトスペードニューヨーク ショルダーバッグ 2way チェーン



♡美品♡ラルフローレン ショルダーバッグ シボ革

ルイ ヴィトン ポシェット フェリシー

GUCCI ショルダーバッグ オフディア GGスプリーム

黒 チェーンウォレット バッグ ショルダー

Tory Burch トリーバーチ ショルダーバッグ チェーンショルダー 黒

still 5/28 23

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

ルイヴィトン ポシェット・フェリシーです。2022年11月に国内直営店で購入しました。購入したのが、ちょうどホリディシーズンで2022年はレゴ®マスタービルダーとのコラボでショッパーとリボンがレゴバージョンです。購入して、この出品にあたり開封したのみで全くの新品未使用です。(色違いを持っていてとても便利なのでこちらも購入しましたが、今だこちらは使うに至りませんので出品しました。)新品未使用ですので、傷や擦れ汚れなどありません。気持ち良くお使い頂けると思います。プレゼントとしてもお使い頂けると思います。購入定価218900円(去年の秋の値上がり後の購入です)ICチップバージョンです。購入時のものは欠品なく全て揃っています。購入時の購入書とレシートは個人情報の個所を黒ペンで塗り潰しても宜しければおつけします。出品は1枚目の画像のものが全てです。リボンの画像を取り忘れましたが付属します。お値下げは気持ち程度しか対応できません。申し訳ございません。カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革ルイ ヴィトン ポシェット フェリシー 黒 チェーンウォレット バッグ ショルダーstill 5/28 23

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

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