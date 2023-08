NIKE ナイキ 半袖tシャツ L ショートパンツ スパッツ M 上下3点セット レディース

●ナイキ店舗で購入

●新品未使用タグ付きで自宅保管しております

●タグの下の部分はカットさせていただきます

●ご購入後はコンパクトに折り畳み、24時間以内に発送致します

商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございます。

【サイズ詳細】

●半袖Tシャツ(Lサイズ)

身長…165〜170cm

バスト…88〜93cm

着丈…53cm

身幅…56cm

素材…コットン100%

●ショートパンツ(Mサイズ)

ウエスト…69〜74cm

素材…コットン80%、ポリエステル20%

●スパッツ(Mサイズ)

ウエスト…71.5〜75.5cm

サイズ詳細は写真9、10枚目でご確認ください

平置き、素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

【商品説明】

胸元のNIKEロゴが可愛いピンクカラーの半袖TシャツLサイズと、両サイドにナイキマークが入ったショートパンツMサイズ、スパッツMサイズの3点セットです。

ジム、ヨガ、ランニングなどスポーツするときはもちろん、部屋着として着ても可愛いデザインです(^ ^)

TシャツがLサイズでショートパンツより少し大きめなので、オーバーサイズでゆったり着たい!という方にもおすすめ!

NIKE AS W NSW CIRCA FLC HR SHORT PHOTON

★ʕ•ᴥ•ʔ★ほかにもNIKEアイテム出品中!→#よしくまNIKE

NSW

CIRCA

フリース

NIKE

ナイキ

ナイキウェア

トレーニングウェア

スポーツウェア

ウォーキング

ランニングウェア

ジムウェア

ヨガウェア

運動

トップス

ウィメン

WOMEN

レディース

ウィメンズ

インナー

パンツ

スウッシュ

ショートパンツ

ヨガ

ダンス

ジム

スパッツ

スポーツミックス

部屋着

リラックスウェア

カジュアルウェア

カジュアル

上下セット

上下

セットアップ

半袖

半袖Tシャツ

Tシャツ

ティーシャツ

プレゼント

ギフト

贈り物

パンツ丈···ショート・ひざ上丈

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE ナイキ 半袖tシャツ L ショートパンツ スパッツ M 上下3点セット レディース●ナイキ店舗で購入●新品未使用タグ付きで自宅保管しております●タグの下の部分はカットさせていただきます●ご購入後はコンパクトに折り畳み、24時間以内に発送致します商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございます。【サイズ詳細】●半袖Tシャツ(Lサイズ)身長…165〜170cmバスト…88〜93cm着丈…53cm身幅…56cm素材…コットン100%●ショートパンツ(Mサイズ)ウエスト…69〜74cm素材…コットン80%、ポリエステル20%●スパッツ(Mサイズ)ウエスト…71.5〜75.5cmサイズ詳細は写真9、10枚目でご確認ください平置き、素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。【商品説明】胸元のNIKEロゴが可愛いピンクカラーの半袖TシャツLサイズと、両サイドにナイキマークが入ったショートパンツMサイズ、スパッツMサイズの3点セットです。ジム、ヨガ、ランニングなどスポーツするときはもちろん、部屋着として着ても可愛いデザインです(^ ^)TシャツがLサイズでショートパンツより少し大きめなので、オーバーサイズでゆったり着たい!という方にもおすすめ!NIKE AS W NSW CIRCA FLC HR SHORT PHOTON ★ʕ•ᴥ•ʔ★ほかにもNIKEアイテム出品中!→#よしくまNIKE NSWCIRCAフリースNIKEナイキナイキウェアトレーニングウェアスポーツウェアウォーキングランニングウェアジムウェアヨガウェア運動トップスウィメンWOMENレディースウィメンズインナーパンツスウッシュショートパンツヨガダンスジムスパッツスポーツミックス部屋着リラックスウェアカジュアルウェアカジュアル上下セット上下セットアップ半袖半袖TシャツTシャツティーシャツプレゼントギフト贈り物パンツ丈···ショート・ひざ上丈

