2022新入荷 BATHING A APE サッカーシャツ　オールド SHIRTS SOCCER Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オールドのエイプ。リバーシブルのサッカーシャツ。裏面のタグは取れかけてますが、この年代のもので残ってるだけでもレアです。サイズLにしてますが、Lサイズ相当と捉えください。詳しくは採寸を参照してください。状態:VINTAGE通常使用に伴う若干の使用感アリ。裏面(グレー)のタグが取れかけてます。表記サイズ:平置き実寸着丈:約77cm肩幅:約-cm身幅:約55cm袖丈:約-cm裄丈:約50cm素材ポリエステル

