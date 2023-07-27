2022新入荷 BATHING A APE サッカーシャツ　オールド SHIRTS SOCCER Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

オールドのエイプ。
atmos RUSSELL ATHLETIC WIND AND SEA TEE
リバーシブルのサッカーシャツ。
ARCTEXAS アークテキサス ARCHIVE 22 Tシャツ TEE L
裏面のタグは取れかけてますが、この年代のもので残ってるだけでもレアです。
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サイズLにしてますが、Lサイズ相当と捉えください。
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詳しくは採寸を参照してください。
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状態:VINTAGE
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通常使用に伴う若干の使用感アリ。
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裏面(グレー)のタグが取れかけてます。
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表記サイズ：
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平置き実寸
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着丈:約77cm
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肩幅:約-cm
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身幅:約55cm
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袖丈:約-cm
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裄丈:約50cm
Supreme Cross Box Logo Tee オリーブ ボックスロゴ M
素材
名作【Maison Margiela】White pain T shirt
ポリエステル
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アベイシングエイプ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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オールドのエイプ。リバーシブルのサッカーシャツ。裏面のタグは取れかけてますが、この年代のもので残ってるだけでもレアです。サイズLにしてますが、Lサイズ相当と捉えください。詳しくは採寸を参照してください。状態:VINTAGE通常使用に伴う若干の使用感アリ。裏面(グレー)のタグが取れかけてます。表記サイズ：平置き実寸着丈:約77cm肩幅:約-cm身幅:約55cm袖丈:約-cm裄丈:約50cm素材ポリエステル
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アベイシングエイプ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし