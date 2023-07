魅力的な価格 大野智 嵐 死神くん 未開封 DVD-BOX初回限定盤 アイドル

ご覧頂きありがとうございます。

嵐 大野智出演 『死神くん』

DVD-BOX初回限定盤です。

未開封です。

★初回限定封入特典

プレミアムブックレット

死神くんゴーちゃん。クリーナーストラップ

★封入特典

死神名刺(シリアルナンバー入り)

ストーリーブックレット

シュリンクは開けていませんが、

1度人の手に渡った物です。

細かい事にこだわる方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

