逆輸入 Maison Margiela メゾンマルジェラ チェックウエスタンシャツ シャツ

Maison Margiela メゾンマルジェラ

2016AW チェックウエスタンシャツ

カラー : ブラック×クリーム

サイズ : 40

肩幅46 着丈73 身幅55 袖丈65

生地 : コットン100%

品番 : S50DL0293 S45182

数回着用のみ美品

nonnativeデザイナーの藤井隆行氏も雑誌で愛用品として紹介しておりました。

その他、以下ブランドを出品しておりますので是非ご覧下さい。

Maison Margiela メゾンマルジェラ2016AW チェックウエスタンシャツカラー : ブラック×クリームサイズ : 40肩幅46 着丈73 身幅55 袖丈65生地 : コットン100%品番 : S50DL0293 S45182数回着用のみ美品nonnativeデザイナーの藤井隆行氏も雑誌で愛用品として紹介しておりました。その他、以下ブランドを出品しておりますので是非ご覧下さい。マルタンマルジェラ Martin Margielaメゾン マルジェラ Maison Margielaマルジェラ期HERMESエルメスJIL SANDER ジルサンダー ロエベ LOEWELEMAIRE ルメールCELINE セリーヌ HELMUT LANG ヘルムートラングRAF SIMONS ラフシモンズドリスヴァンノッテン DRIES VAN NOTENLOUIS VUITTON ルイヴィトンsacai サカイTHE ROW ザロウOAMCgodard haberdashery ゴダール ハバダッシェリーSTONE ISLAND ストーンアイランドSupreme シュプリームKIJIMA TAKAYUKI キジマタカユキCOMME des GARCONS コムデギャルソン Tiffany ティファニー Valextra ヴァレクストラシェーヌダンクルブックルセリエコリエドシアンオンブレチェックM47 M-47M65501XX505赤耳 66前期 後期ヴィンテージデニムCOMOLI コモリANATOMICA アナトミカオーベルジュナイジェルケーボンフランス軍イギリス軍アメリカ軍イタリア軍ドイツ軍US ARMYビンテージヴィンテージミリタリー デッドストックユーロヴィンテージフレンチヴィンテージモールスキンカーゴパンツvintagefrench workmoleskinpatchworkmotorcycleindigo linenanatomicale'choppe レショップeuro vintageスウェーデン軍スイス軍チェコ軍militaryミリタリーUSMC

